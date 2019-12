Juan Carlos Quer agradece a 'El programa de Ana Rosa' que no sacaran una exclusiva sobre Diana

Después de once días de juicio y tres y medio más de deliberación, el jurado del caso de Diana Quer daba su veredicto. José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle, ha sido declarado culpable de los delitos de asesinato con alevosía, detención ilegal y agresión sexual. La condena queda ahora en manos del juez, que deberá decidir si aplica finalmente lo reclamado por la Fiscalía y la acusación particular: prisión permanente revisable. Ante esta debacle de acontecimientos, Juan Carlos Quer se sentaba este 2 de diciembre en 'El programa de Ana Rosa', en el que ha querido expresar lo que ha sentido durante el proceso y su anhelo de justicia para su hija.

Juan Carlos Quer, en 'El programa de Ana Rosa'

Uno de los puntos clave de la entrevista ha sido la parada en una polémica protagonizada por el espacio y el caso de su hija. El pasado 9 de septiembre, 'El programa de Ana Rosa' anunciaba que iban a emitir la reconstrucción del crimen, algo que levantó en armas a Juan Carlos Quer, el cual pidió a través de su cuenta de Twitter, y más tarde mediante una llamada telefónica, que no se emitiesen las imágenes por ser una pieza fundamental para el juicio.

"Fue admirable la postura de ustedes rectificando. Ayudaron a contribuir a que se hiciera justicia por Diana. Les agradezco el rigor, la profesionalidad y el respeto que han tenido por Diana y Valeria", expresaba el entrevistado, que ya en su momento obtuvo la razón de la mismísima Ana Rosa Quintana, que confesó que, si se tratara de su hija, ella no lo publicaría. En esta entrevista, también ha querido darle la razón. "Nosotros, que somos un medio de comunicación, tenemos una deuda con los espectadores, que es darles a conocer todo lo que conocemos, pero siempre que no se haga daño a la gente o que no se perjudique una causa", corrigió la presentadora.

Un largo periplo

El caso de Diana Quer captó la atención de los medios inmediatamente. La joven desaparecía la madrugada del 21 al 22 de agosto de 2016 en la localidad de Puebla del Caramiñal (La Coruña). Después de un año de búsqueda, tras un intento fallido de secuestro, José Enrique Abuín Gey confesaba ser el responsable de la muerte y desaparición de la chica, llevando a las fuerzas de seguridad hasta su cuerpo, que se encontraba escondido en un pozo.

El agua ha sido una de las claves del proceso, ya que después de permanecer tanto tiempo sumergido, se han borrado todos los vestigios de ADN o de lesiones para demostrar la penetración. Sin embargo, durante el juicio, el jefe del servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), José Blanco Pampín, concluía que su área genital presentaba un "edema importante", compatible con un acto sexual con violencia. Por ello, el jurado concluía finalmente que se le condenaba también por el delito de agresión sexual.