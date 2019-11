Tensa discusión entre Ana Rosa y Antonio Maestre por las amenazas a periodistas: "Yo sí estoy en la calle"

El acoso y agresión a los periodistas durante las protestas en Cataluña por la sentencia del procés ha sido objeto de debate en televisión desde el pasado 15 de octubre. En 'El programa de Ana Rosa' han hablado sobre los carteles que acusaban de "terroristas de la información" a algunos de sus reporteros. Esto ha provocado un momento especialmente tenso por la diferencia de posturas entre Ana Rosa Quintana y el periodista y colaborador Antonio Maestre.

Maestre y Ana Rosa en 'El programa de Ana Rosa'

Entre los periodistas señalados en los carteles estaba Mayka Navarro, que habló de su experiencia y recordó también el acoso sufrido por periodistas de TV3 en manifestaciones por la unidad de España celebradas en Madrid, declaraciones apoyadas por Maestre. Tras eso, el colaborador habló de los ataques que él mismo recibe. Algo que otros colaboradores consideran inadecuado, como Eduardo Inda, que pidió a Maestre que no pusiera "en el mismo lugar una violencia que otra". "Tus amigos de Podemos me han amenazado. Los señores de VOX te piden cuatro años porque dijiste que eran cómplices del asesinato machista de Laura Luengo", exclamó el director de OKDiario.

Mientras Maestre intentaba explicar su postura, que "la polarización lo que provoca es que haya descerebrados", fue interrumpido por Ana Rosa, que le recordó que ninguno de los dos estaba en la calle. El colaborador rebatió a la presentadora hablando de su paso por Vía Laietana durante las protestas. "Yo sí estoy en la calle", dijo Maestre. "Muy poco", respondió ella. "Perdona, Ana. Yo sí estoy en la calle. He estado enfrente de Via Laietana con José Yélamo en manifestaciones independentistas. Que tú no salgas a la calle, Ana, no significa que yo no lo haga. Yo hago de todo. Soy autónomo y me tengo que ganar la vida. Salgo a la calle y piso calle".

"Yo tampoco puedo ir a una de VOX"

Tras esto, Ana Rosa intentó reconducir la situación al tema original, recordándole a Maestre que el programa se iba a centrar en Mayka Navarro. "El próximo día te lo dedicamos a ti", le dijo. El colaborador intentó cerrar sus intervenciones hablando de que cubrir manifestaciones implica exponerse: "Si vas a una manifestación independentista hay un riesgo. Pero yo tampoco puedo ir a una manifestación de VOX", expresó el también tertuliano de 'laSexta noche'. Eduardo Inda le preguntó si le habían pegado alguna vez, a lo que Maestre respondió: "No he ido nunca. Cuando lo he intentado, he tenido que salir".