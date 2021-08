Juan del Val cuenta en 'Family Feud' cómo fue su primera cita con Nuria Roca

Juan del Val y Nuria Roca forman una de las parejas más carismáticas de la pequeña pantalla. Después de compartir espacio en 'El hormiguero', este viernes 13 de agosto hemos podido ver al matrimonio en el concurso 'Family Feud: La batalla de los famosos', que presenta la valenciana. El formato de Atresmedia enfrentaba a dos equipos esta semana: el equipo de 'El hormiguero' contra el de 'Zapeando'.

Juan del Val y Nuria Roca

El equipo del programa presentado por Pablo Motos tenía que resolver el panel que preguntaba los sitios más populares para tener una primera cita. Cuando le tocó el turno al escritor, Nuria Roca se ha acercado a su marido y le ha dicho que le iba a cambiar la pregunta. Rápidamente, Marta Torné se adelantaba y preguntaba a la pareja dónde tuvieron ellos su primera cita.

"Voy a contar la verdad", empezaba bromeando el concursante. "No hace falta", le respondía la presentadora. Sin embargo, su marido se sinceraba en el plató y dejaba atónitos a todos los presentes con su confesión: "Tú y yo tuvimos nuestra primera cita en un hotel", una respuesta que dejaba sin palabras a la conductora del programa, que se sonrojaba por momentos.

Nuria Roca se sonroja con la respuesta

Sin embargo, la periodista quiso salir al paso para que no se malentendieran esos recuerdos: "La cafetería de un hotel" y añadía: "Otra cosa es que yo tuviera habitación en el hotel", contaba entre risas. Desgraciadamente, la respuesta aportada por el escritor para intentar completar el panel no coincidió con las opciones restantes, pero eso no le quitó el convencimiento de que un hotel puede ser un buen sitio para conocerse: "A mí me fue bien".