Juan Messier: "El final de 'Perdida' es impactante y profundo"

El panorama audiovisual es cada vez más internacional. Las barreras entre países se han roto por completo y es que a día de hoy no son pocas las producciones que dan la vuelta a todo el mundo y que cuentan con seguidores en todos los rincones del planeta. Precisamente, la ficción española está viviendo a una de sus mejores etapas por este cambio de modelo. Ficciones como 'La Casa de Papel', 'Vis a vis', 'Velvet' o 'Las chicas del cable' son un auténtico éxito fuera de España. Por ello no sorprende que cadenas como Antena 3 haya apostado ahora por realizar proyectos con una visión claramente internacional, como sucede con 'Perdida'.

Juan Messier en 'Perdida'

La mayor parte de la trama de la ficción creada por Natxo López que Antena 3 se desarrolla en Bogotá, por ello gran parte de su rodaje se ha desarrollado precisamente en Colombia, con actores locales. Entre ellos destaca Juan Messier, que se pone en la piel del maquiavélico Cruz, el preso líder de La Brecha. FormulaTV ha podido charlar con este importante actor colombiano al que hemos podido ver en otras exitosas ficciones como 'Narcos', 'El general Naranjo' o 'Secretos del paraíso'. El intérprete nos da las claves de la serie de Atresmedia, analiza su papel en dicho proyecto y hace balance de su carrera profesional, además de valorar el cambio en el modelo televisivo internacional.

¿Cómo estás viviendo la emisión de 'Perdida' en España?

Muy bien la verdad. Es que con España tengo una relación especial, me han pasado cosas muy "cheveres" en vuestro país. Por ejemplo, cuando estuve en Valencia grabando 'Perdida', yo ya había rodado otra serie antes que era "Muñecas de la Mafia 2". Pues en España me paraban por la calle y me pedían fotos por esa serie. Nunca imaginé que se estuviese viendo en España y menos que tuviese esa repercusión. De igual forma, ahora con 'Perdida' hay mucha gente de España que me ha escrito en redes sociales en relación a la serie y a mi personaje.

¿Cómo te llegó el papel de Cruz en 'Perdida'?

El primer acercamiento lo tuve gracias a Mónica Molero, mi representante en Colombia. Ella me contó que tenía el casting para una serie española pero nunca imaginé que iba a grabarse en Colombia y España a la vez. Cuando fui a hacer la audición yo tenía el pelo largo, y por eso yo hablé con el director y le dije que yo haría ese personaje con el pelo totalmente rapado y con algún defecto en la casa. Días después me dieron el papel y me dieron la noticia que nos íbamos a ir mes y medio a España a grabar, fue una alegría. Además, el personaje me enamoró por completo, fue un amor a primera vista, fascinante.

Engordé 10 kilos para mi personaje en 'Perdida'

Mayoritariamente has encarnado personajes de galán a lo largo de tu carrera aunque últimamente encadenas varios villanos. ¿Te gusta más este tipo de papeles?

Si te soy sincero, yo adoro hacer personajes antagónicos y malos y me gusta abordarlos desde su parte más humana. Estudio su conflicto, lo que les remueve por dentro y entristece, a qué le tienen miedo... los estudio al detalle. Ultimamente sí hago solo antagónicos y me fascina, la verdad.

¿Cómo te preparaste para encarnar a Cruz en 'Perdida'?

Cuando la serie iba a rodarse yo había terminado de grabar una serie en Colombia y estaba como en 82 kilos y yo mido 1,86; es decir, estaba muy delgado. En cambio, Cruz debía ser un personaje imponente, fuerte, que había estado mayoritariamente metido en una cárcel y era el jefe de ese lugar. Por eso, en cuanto a la parte física yo gané como 9-10 kilos en total. Paralelamente, en España se me hizo una lentilla especial que ocupaba todo el ojo y yo me la ponía para simular que tenía ese ojo muerto. Fue muy complicado el grabar con eso porque cada tres horas, el equipo de producción me tenía que quitarse esa lenta, remover todo el maquillaje para se oxigenase el ojo, después volver a colocármela y estar otras tres horas de maquillaje después.

En cuanto a la personalidad del personaje, para prepararlo también estuve hablando con personas que se parecían a Cruz, que habían tenido una vida similar, que habían delinquido y de pronto dejaron de hacerlo. Quería saber cómo se sentían, lo que habían pensado y sentido durante su vida.

Parte del rodaje se realizó en Valencia, lejos de tu Colombia natal. ¿Cómo fueron las grabaciones con el equipo español?

Lo primero que te puedo decir es que me enamoré de España, es un lugar fantástico. Es curioso que cuando me iba a pasear por Valencia, sentía la nostalgia que tiene alguien cuando vuelve a un lugar en el que pasó mucho tiempo pero en cambio yo nunca había estado ahí todavía, fue muy raro y especial. Pero tengo que decir que me he enamorado de la ciudad y del país en general. Me conquistó el equipo técnico, los directores que han sido fascinantes... Además, tuve una relación profesional con Daniel Grao muy bonita. Él es un gran actor y trabajamos muy bien juntos. Durante todo el rodaje hice muchos amigos en definitiva, me sentí como en casa por completo.

'Perdida'

¿La forma de trabajar es muy distinta respecto a Colombia?

No, es muy similar. Al final, rodar una serie o una película en cualquier parte del mundo es parecido, tenemos un lenguaje universal. Aunque sí creo que todo depende mucho de la sensibilidad del director y del equipo que te rodea. Lo único que yo noté diferente fue el tipo de planos que se utilizaban en 'Perdida', mucho más cortos y cerrados de cara. Eran unos planos que nunca había utilizado en mi vida pero que resultaron ser bellísimos, me encantaron porque te acercan más al personaje como espectador.

En cuanto a 'Perdida', ¿crees que es una serie dura para el espectador?

Lo que creo es que plasma realidades en las que habitualmente no se entra demasiado. Cuenta algo que pasa todos los días en muchos lugares del planeta. Aquí en Colombia por ejemplo no es un secreto que existen los secuestros, las extorsiones, las amenazas... tanto poder poder como por ajustes de cuentas, por ejemplo. Lo que se ha hecho con 'Perdida' y con otras muchas series es exponer esa realidad, darla conocer al público, al espectador. Es una serie que quizás sí es dura pero que habla de una realidad latente.

¿Cómo definirías a Cruz, tu personaje?

Cruz es un tipo que no escogió la forma de vida que le tocó y que está hastiado de hacer daño y precisamente, de eso se termina dando cuenta con Antonio, por eso empieza a ayudarle, a defenderle y a darle información de la niña. Cruz es un villano pero con sentimientos, es un malo por fuerza mayor cuyos sentimientos están siempre a flor de piel. Además, es un personaje al que yo le construí un antecedente muy anterior a lo que se ve en la serie. Cuando él tenía 9 años perdió a sus padres y le tocó salir adelante, con fuerza, por eso se alistó en el ejército y cuando salió fue reclutado por los narcos y se puso a su servicio. Lo hizo como forma de vida.

'Perdida' plasma realidades en las que habitualmente no se entra

¿Es gratificante el interpretar a un villano que tiene tantas "capas", verdad?

Por supuesto, porque a partir de eso tú puedes construirle muchas cosas que después tu vas a verle capítulo a capítulo. Detrás de sus gestos, de su forma de hablar... hay mucho más. Todo tiene una carga emocional muy fuerte y potente.

Con la ayuda que le proporciona a Antonio le estamos viendo su punto más humano, ¿verdad?

De forma puntual, sí. A medida que veamos los episodios descubriremos por qué lo hace. Pero sí está claro que Cruz admira la valentía de Antonio para llegar a su hija.

Pese a ese ayuda a Antonio, ¿para Cruz su prioridad siempre va a ser salvarse a él mismo?

Hasta ahora habíamos visto que Cruz ayudaba a Antonio pero siempre teniendo en cuenta que no le afectase a él, pero ahora habrá ciertas cosas que pasarán en La Brecha que él no podrá controlar y que sí le afectarán directamente. En esa cárcel hay oídos en todos los lugares y Cruz aunque lo crea tampoco tiene amigos dentro y se dará cuenta de ello. Todo puede darse la vuelta contra Cruz.

Se avecina una guerra de Quitombo contra Cruz, ¿verdad?

En su día, Cruz trabajó para Quitombo, pero hubo en un momento en el que él se hizo más fuerte, tuvo mucho poder y a Quitombo eso no le gustó nada. Hasta el momento habían cumplido eso de "entre bomberos no nos pisamos la manguera", pero ahora Quitombo no tendrá problema en mandar a matar a Cruz, terminar con ese peligro.

En La Brecha se desarrolla la mayor parte de escenas de Cruz. ¿Cómo ha sido el rodaje en ese lugar?

La gente con la que grababa las escenas de La Brecha son mi familia, me he sentido como en casa con ellos. El personal de apoyo, técnicos de sonido, equipo técnico... son personas con las que he compartido mucho tiempo a lo largo de mi carrera, saben como me gusta trabajar y lo que necesito. Para mí eso ha sido muy importante, se ha creado una mística en el set muy positiva. En cuanto a los actores, con todos los españoles también se ha generado una situación muy positiva porque son apasionados de su trabajo, comprometidos y perfeccionistas.

Juan Messier en "La Gloria de Lucho"

Uno de los temas principales que trata 'Perdida' es la pérdida de hija. Tú eres padre, ¿cómo afrontarías algo tan duro como esto?

El nivel de la historia de 'Perdida' está muy arriba, es una historia que pega duro y que te hace pensar mucho en todo momento. Por ejemplo, yo tengo cuatro hijos y por eso cuando veía un personaje como el de Daniel Grao frente a mí me hacía imposible no conmoverme. Hace reflexionar mucho sobre el tema.

¿Cómo definirías el final de la serie? ¿Es cierto que se grabaron dos finales?

Sí, se han grabado dos finales y los dos son muy buenos. La definición de ambos es de "guau". Impactantes y profundos y con ambos te das cuenta que no sabes nada de la vida y que todo se puede voltear en un segundo. Te das cuenta que la vida te da muchas sorpresas en el momento que menos te lo esperas.

Más allá de 'Perdida', te vimos triunfar en el pasado con otras ficciones como 'Narcos'. ¿Cómo fue formar parte de un proyecto tan importante como esto?

Fue un completo desafío. Es una serie que rodamos en inglés y aunque yo lo hablo, nunca había rodado en ese idioma, así que se convirtió en un auténtico desafío en mi carrera. En cuanto al rodaje, era como estar en Hollywood. La producción, el set, los actores... era impresionante todo, no escatiman en nada, ni tiempo ni dinero. Un ejemplo es en el rodaje de un plano de la serie, una sola escena en la que yo tenía que decidir si me quitaba la vida o no. Era una sola escena; pues mira, la grabé de 16h00 a 23h45, un solo plano. Imagínate si con un plano se tardaba tanto, lo cuidado que estaba todo. Como actor es algo maravilloso, hermoso... garantiza que el trabajo queda perfecto.

Se están rompiendo las fronteras en televisión

También te hemos visto en 'Capitán Naranjo', que en España se emite a través de FOX. ¿Qué recuerdo guardas de la serie?

En esa serie encarné a otro antagonista, era un personaje que tenía intereses distintos a hacer bien las cosas y que no dudaba en complicarle las cosas a Naranjo. Fue una historia muy potente que sin duda reflejaba lo que sucedió en esa época en Colombia.

Muchos de tus proyectos se ven en todo el mundo. ¿Se han roto las fronteras televisivas?

Sí, y era lo que queríamos todo. Ahora, gracias a las plataformas y a través de series como 'Perdida' los actores de todo el mundo podemos participar en producciones de todos los países, es algo fantástico. Yo creo que definitivamente se están rompiendo las fronteras.

¿Qué proyectos afrontas en 2020?

Voy a participar en una serie protagonizada por Carlos Vives. Es una historia muy local, muy colombiana que yo estoy seguro que dará la vuelta al mundo con Netflix. Además, estoy terminando el rodaje de la serie 'El Cartel' donde interpreto a un militar con pocos escrúpulos. Además, dentro de mis planes tengo irme en unos meses a España un tiempo.