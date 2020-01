Crítica de 'Perdida': No jugamos a adivinar quién es el culpable, sino a descubrir una infinidad de porqués

Atresmedia arranca su año de ficción televisiva con el estreno de 'Perdida', una serie trepidante producida por el grupo mediático junto a Big Bang Media (The Mediapro Studio). Esta primera ficción que lanza Antena 3 en 2020 es un thriller emocional que sigue la imparable búsqueda de unos padres (Daniel Grao y Carolina Lapausa) por dar con el paradero de su hija (Verónica Velásquez) más de diez años después de su desaparición. Las decisiones extremas que se van tomando muestran cómo cada uno afronta esta pérdida, siendo la más compleja la de Antonio, el padre protagonista de esta serie, que se mete en una de las cárceles más peligrosas de Colombia para acercarse a la verdad de esta desaparición.

Daniel Grao es Antonio en 'Perdida'

A través de 11 capítulos rodados íntegramente en exteriores e interiores naturales de Valencia y Colombia, la serie creada por Natxo López, a partir de la historia original de Ruth García y David Oliva, se contará la desesperada historia de la búsqueda de una hija desaparecida a través de dos épocas y de dos espacios. Una vez más, Atresmedia vuelve a apostar por ambientar sus historias en escenarios potentes que ayudan en gran parte a que el espectador se meta de lleno y, aunque se esté convirtiendo en un tópico, lograr que las localizaciones sean un personaje más.

La series de desapariciones enganchan

Siempre que estén bien contadas, no tengan incongruencias, sepan mantener el ritmo y no estiren el chicle a lo largo de capítulos y capítulos, las series en las que el misterio principal gira entorno a una desaparición suelen enganchar al público que se muestra fiel cada semana para conocer la verdad. Es cierto que los ingredientes principales de 'Perdida' los hemos visto en infinidad de series, pues un secuestro, reapariciones años después, el narcotráfico y las infiltraciones en la cárcel no son ninguna gran novedad. Pero no importa. No nos podemos quedar en esto.

En cada serie hay personajes nuevos que viven estas situaciones de distintos modos y que atrapa al espectador por cómo afrontan los hechos, hasta dónde están dispuestos a llegar, cuál es la motivación personal de cada uno, cómo son los escenarios donde se mueven, cuáles son las circunstancias que le rodean y los asuntos que imposibilitan la investigación. Y es aquí donde todo lo que cuenta 'Perdida' es novedoso y atractivo para un público que va a encontrarse constantemente con giros y sorpresas.

Antonio (Daniel Grao), en los flashbaks de Valencia en 'Perdida'

Pero algo diferente que tiene 'Perdida', que no es que sea algo inédito pero no está muy manido, es que desde el primer capítulo ya se dan muchas claves al espectador que suelen ser el misterio final de ficciones de este género. Aquí ya sabemos desde el principio dos puntos claves: ¿en qué estado y dónde está actualmente la niña que despareció hace más de 10 años? ¿Y quién cometió el secuestro siendo el culpable de la pérdida? Sabemos estos puntos, por lo que ya no vamos a jugar a adivinar quién es el responsable sino a descubrir una infinidad de porqués. Hay muchas incógnitas con las que la audiencia, como ya dice el título dela serie, se estará perdida.

Una historia contada en dos épocas

Para descubrir todas estas incógnitas, la serie se nos presenta en dos lineas temporales cargadas de pistas para el espectador. Ambas épocas están muy diferenciadas; por un lado vemos un cambio físico en los personajes; y por otro, al haberse trasladado también de escenario (de Valencia a Bogotá), cambia el tono, la estética y la luz. Y estas dos partes, intercaladas en cada capítulo, hacen que todo cobre más sentido y el espectador vaya entendiendo mejor cada una de las acciones. A medida que evoluciona la serie, no solo vamos descubriendo cómo avanza en la actualidad la investigación, sino que también conocemos todo lo que ha ido ocurriendo durante ambas etapas que han llevado a los personajes a ser y comportarse como se muestran en el presente.

Daniel Grao lleva el peso de esta ficción

Gran peso de la trama la lleva Daniel Grao con su personaje de Antonio. El actor se encuentra con uno de los personajes más duros de su carrera y, gracias a su talento y trayectoria, puede defender todo lo que se plantea en esta serie. Si ya es complejo meterse en la piel de una persona que busca desesperadamente a su hija, Grao tiene que sumarle más características: mostrar varios cambios físicos (pérdida de hasta 7 kilos), estar en escenarios tan distintos y rodar dos etapas tan diferentes de una misma persona. Pero como comenta el actor, "es muy difícil que se grabe algo cronológicamente" y aquí se ha conseguido, grabando primero todos los flashbacks de Valencia y luego todo el presente en Colombia.

La actriz Adriana Paz, en 'Perdida'

Pero Daniel no está solo. Sobre todo le acompañan tres mujeres que son las actrices Carolina Lapausa, Melani Olivares y Adriana Paz. La primera de ellas (Lapausa) interpreta a la madre de la niña desaparecida; la segunda (Olivares) es la inspectora que llevó toda la investigación y que ahora vuelve a reabrir el caso con la marcha de Antonio (se ha infiltrado en la cárcel sin decir nada a nadie); y la tercera (Paz) interpreta uno de los personajes más atractivos de la serie: una abogada que defenderá a Antonio y hará todo lo posible para sacarle de prisión, algo que parece positivo pero no lo es, puesto que nuestro protagonista necesita estar ahí para descubrir dónde está su hija. El reparto de esta ficción de Antena 3 lo completan, entre otros, Ana María Orozco, Verónica Velásquez, Fernando Solórzano y Jon Arias.

Un buen ritmo con el que asegurarse una 2ª vida

Poco a poco, gracias a la llegada de las plataformas y al auge de la ficción española fuera de nuestras fronteras, nos estamos acostumbrando a que los capítulos de nuestras series tengan una duración menor. 'Perdida' es una de las beneficiadas en este asunto, pues con sus episodios de 45 minutos, se nota que el ritmo es más trepidante, no se percibe que haya tramas de relleno y por tanto se va más al grano.

Sin embargo, sigue sorprendiendo que Antena 3, una cadena generalista, produzca series de hasta 50 minutos cuando eso juega en contra del share, dato al que mayor importancia se le da en este país. Aun así, tener la marca Series Atresmedia ya es un sello de garantía para la venta internacional, y 'Perdida' huele a plataforma, donde funcionará muy bien. Aún no se sabe cómo irá en abierto, pero parece que con esta serie ya piensa más en la segunda vida sin importar demasiado cómo le vaya en la primera.