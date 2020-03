Juan y Medio estalla contra los que critican las donaciones de Amancio Ortega: "Miserables y repugnantes"

La crisis del coronavirus en nuestro país ha evidenciado sin duda los graves problemas que nuestra sanidad pública tiene. Faltan medios económicos y materiales para afrontar la pandemia que azota a España y es por ello que algunos particulares están realizando donaciones para intentar paliar estas carencias. Uno de ellos ha sido Amancio Ortega, el empresario que lidera Inditex. Este ha decidido donar material sanitario para la lucha contra el COVID-19 por valor de 63 millones de euros. Mascarillas, respiradores, kits de detección de virus y otros equipamientos son algunos de los materiales que este ha querido aportar para luchar contra la crisis.

Juan y Medio y Amancio Ortega

Estas donaciones no han estado exentas de críticas y es que mientras que unos consideran que lo aportado por Ortega es muy poco teniendo en cuenta su facturación total en su empresa, otros critican que este haya realizado una donación cuando ha utilizado ingeniería fiscal para presuntamente aportar una cantidad económica en impuestos en nuestro país menor de la que debería. De esta forma, en mitad de este debate, el pasado 28 de marzo algunos españoles decidieron salir a sus balcones a aplaudir y cantar el cumpleaños feliz a Ortega, agradeciéndole sus gestos con la sanidad española, algo de lo que Juan y Medio quiso hablar en su magacín en Canal Sur, 'La tarde, aquí y ahora'.

El presentador del exitoso espacio quiso comentar unas imágenes grabadas en Galicia en las que veíamos a un grupo de sanitarios de la Xunta de Galicia hacer sonar sus sirenas frente al hogar de Ortega. "Eso que ustedes ven es un despliegue de personal sanitario en ambulancias que se sitúan en la casa de un señor que hace unos días cumplió años. Ese señor se llama Amancio Ortega", empezó diciendo Juan y Medio. "Es una reunión espontánea de gente que va a dar las gracias en nombre de muchisímas personas", siguió, para después, cargar contra los que critican sus donaciones a la sanidad pública.

Completamente indignado

"Si no fuera por el altruismo y por la generosidad de este hombre, no cabe la menor duda que habría muchas más desgracias que lamentar. Por si alguien le cabe duda, la posición de cualquier bien nacido es la de ser bien agradecido", siguió diciendo Juan y Medio, haciendo evidente su postura a favor del empresario. "Le estamos muy agradecidos a Amancio Ortega, la inmensa mayoría de españoles. Todos no, porque hay unos miserables, repugnantes, que todavía rechazan su ayuda", siguió diciendo tajante, para terminar: "No pasa nada, están en tratamiento".