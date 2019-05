'Juego de Tronos': Estos son los personajes que han sobrevivido al final de la serie

Si por algo se ha caracterizado 'Juego de Tronos' es por no tener pudor a la hora de acabar con las vidas de sus protagonistas, incluso de los más importantes. La muerte de Ned Stark, personaje con el que habíamos entrado a este rico universo, ya nos ponía sobre aviso de que la sangre de cualquiera podía servir de abono para la tierra de Poniente. Es por eso que la siguiente lista de personajes, que han logrado mantenerse con vida a las sucesivas batallas y traiciones, han demostrado ser los merecidos ganadores del juego de tronos.

Maisie Williams como Arya Stark tras haber sobrevivido a la destrucción de Desembarco del Rey en 'Juego de Tronos'

La mayoría de los principales personajes que habían llegado hasta el último capítulo han conseguido sobrevivir a él. Es el caso de todos los Stark que quedaban, incluyendo a la nueva señora de Invernalia, Sansa; el recién nombrado Rey de los Seis Reinos, Bran; y de Arya, que emprende un viaje como aventurera y exploradora hacia lo desconocido.

La Casa del lobo huargo ha tenido más suerte que otras de las importantes familias que hemos visto a lo largo de las ocho temporadas de la serie. Así, Tyrion Lannister es el último de los leones de Roca Casterly, mientras que la Casa Targaryen ha sido reducida a Aegon o, como todos lo conocemos la mayoría del tiempo, Jon Snow.

Gobernando las cenizas de Poniente

Con Bran gobernando con sabiduría, un nuevo consejo se instala en su Corte, y todos son viejos conocidos. Aparte de Tyrion, en su puesto ya natural de Mano, vemos que ocupan la mesa Bronn, como consejero de la moneda y señor de Altojardín; Samwell Tarly, como Archimaestre; Davos Seaworth, como Consejero Naval; y Brienne de Tarth que, al ser todo un caballero y continuar el Libro Blanco, se intuye que es la nueva Lady Comandante de una Guardia Real que incluye a otro superviviente, Podrick Payne.

Bronn instaurado como Consejero de la Moneda del Rey Bran en 'Juego de Tronos'

Otro ilustre grupo de viejos personajes que vemos reunirse es un nuevo concilio de los señores más importantes de Poniente, que desde ahora decidirán a su Rey por consenso. Entre todos los nobles, descubrimos algunos personajes que siguen con vida, como la siempre rebelde Yara Greyjoy, un impetuoso Edmure Tully que casi se postula para rey, un Gendry que ya asume su rol como heredero de los Baratheon y un muy crecido Robin Arryn.

Un zoo muy reducido

A los amantes de los animales les gustará haber visto ese tierno reencuentro de Jon con Fantasma, que nos confirma que al lobo albino no le ha ocurrido nada durante su permanencia con los salvajes. También enternece el corazón la sentida reacción de Drogon a la muerte de su madre, tras la cual sigue vagando sin rumbo por el mundo. La que no se ha visto pero suponemos que también se encuentra en ruta por los bosques con su manada es la loba Nymeria, que perteneció en algún momento a Arya.

Sin tiempo para tanto adiós

Por otro lado, algunas apariciones casi anecdóticas de este episodio nos indican la supervivencia de otros personajes. La más importante es la de Gusano Gris, que ha sabido guardarse su rabia por la muerte de Daenerys para salvar a sus inmaculados y conducirlos a nuevos destinos. También vemos que continúan sus vidas donde los dejamos Tormund Matagigantes y el Maestre Wolkan.

Tormund y Jon se adentran, de nuevo, más allá del Muro en 'Juego de Tronos'

Otros personajes que quedan en pie no se muestran en esta despedida final, pero hemos tenido ocasión de cerrar su historia en la mismísima octava temporada. Es el caso de Gilly o de Yohn Royce, a los que vimos por última vez en el 8x04. Otros fueron despedidos en temporadas pasadas y podemos suponer que la guerra no les ha afectado, como Daario Naharis o Meera Reed. Algunos personajes destacados, aunque de aparición menor, que supuestamente continúan con vida (o al menos no hemos visto su muerte) son: Roslin Tully, Melessa Tarly, Talla Tarly, Salladhor Saan, Tycho Nestoris, Pastel Caliente, Anya Waynwood o Ser Ilyn Payne.

Lista de personajes que han sobrevivido tras "El Trono de Hierro"

-Jon Snow

-Tyrion Lannister

-Arya Stark

-Sansa Stark

-Bran Stark

-Gusano Gris

-Yara Greyjoy

-Edmure Tully

-Robin Arryn

-Gendry Baratheon

-Samwell Tarly

-Brienne de Tarth

-Davos Seaworth

-Bronn de Altojardín

-Tormund Matagigantes

-Podrick Payne

-Maestre Wolkan

-Fantasma

-Drogon

-Gilly

-Yohn Royce

-Daario Naharis

-Meera Reed

-Nymeria

-Salladhor Saan

-Roslin Tully

-Anya Waynwood

-Melessa Tarly

-Talla Tarly

-Pastel Caliente

-Tycho Nestoris

-Ilyn Payne