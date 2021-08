Julián Contreras Jr. no está viviendo su mejor momento profesional. Tras ser despedido inesperadamente de 'Días de verano', el magacín de Televisión Española que conduce este mes de agosto Inés Paz y que sustituye a 'Las cosas claras', el colaborador ha decidido romper su silencio y desahogarse en una entrevista a Egos.

Julián Contreras en 'Días de verano'

El hijo de Carmina Ordóñez se siente abatido tras su último fracaso profesional en la cadena pública. Contreras se resta responsabilidad cuando acusaron a TVE de publicidad encubierta: "Yo en ningún momento pedí que se me rotulase así, es más, si yo en algún momento lo hubiera pedido me hubiesen dicho que no".

Aunque estaba muy ilusionado por volver a la pequeña pantalla después de un tiempo alejado de los focos, su despido le ha dejado hundido: "Me parece una putada, la verdad, porque es algo que me apetecía muchísimo, estaba encantado, y si es algo que yo meto la pata, pues asumo las consecuencias", zanjaba el tertuliano. Y añadía que tras la polémica, "nadie sabe cómo ha ocurrido".

Sin oportunidades profesionales

Además, el empresario piensa que el sector no le da "oportunidades" para triunfar y poder desarrollar su trayectoria profesional. "Yo lo llevo intentando siempre, pero la gente no me ve haciendo otra cosa que no sea lo que yo no quiero hacer. La gente piensa que yo no estoy capacitado para participar en un programa de debate ni de política ni de nada", comentaba.

Sin duda, Contreras siente que la televisión no le ha tratado como debía y más aún, después de su último varapalo profesional: "Soy un bufón de la tele que es en lo que nos ha convertido la tele a todos los que nacimos en ella. Un bufón, aprovechado y frívolo, que se ríe del pobre espectador que madruga para ir a trabajar".