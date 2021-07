La detención de José Luis Moreno ha ocasionado que salieran a la luz muchos testimonios en donde se critican las actitudes del productor. Acusaciones sobre impagos o acoso sexual están a la orden del día y Julián Contreras Jr. ha sido una de las personas en hablar sobre la mala situación que vivió junto al empresario cuando lo llamó para trabajar en una de sus series.

Kiko Hernández entrevista a Julián Contreras Jr. en 'Sálvame'

"Cuando termina la serie, que además es cuando todo lo que le pasa con el asalto a su casa, a mí me quedan unas cantidades por cobrar", narraba Contreras en una entrevista con Kiko Hernández en 'Sálvame', asegurando que le dejó a deber más de 7.000 euros. El hijo de Carmina Ordóñez lo llamó para solucionar el problema, a lo que José Luis Moreno se mostró totalmente de acuerdo en resolver el impago. "Voy una tarde a su casa y hablando con él le cuento mi complicada situación".

En dicha conversación, Julián Contreras le explicaba que se encontraba pasando una mala época y que el trabajo que le ofreció le ayudó mucho. Es más, afirmaba en 'Sálvame' que para él "era mucho más importante forjar una relación comercial" que cobrar el dinero que le debía. Sin embargo, tardó en descubrir que esta relación no le iba a traer nada bueno: "Me dijo: 'me tienes que sorprender'". "Yo me devano los sesos durante meses", contaba Contreras, indicando que su pensamiento inicial fue que las palabras de Moreno estaban relacionadas con su afición por la equitación. "La cosa se pone tan sumamente rara que tú llegas a pensar: 'es que si le traigo un caballo un día para dar una vuelta a lo mejor me dice que esto qué es'. No entiendes nada, no hay ningún tipo de claridad, todo es opaco".

Buscando la sorpresa

Julián Contreras Jr. continuó relatando cómo fue ese momento en el que José Luis Moreno le pidió que lo sorprendiera: "Me dijo: 'tú eres muy listo, muy inteligente y muy capaz. Esto [el trabajo] lo tienes al alcance de tu mano, pero me tienes que sorprender para hacerte imagen de mis marcas de ropa, de mis joyerías, de mis potenciales proyectos...'". El entrevistado comentaba que "es una persona que sabe con quién está jugando" y que como a él no le iba a deslumbrar con sus lujos, "buscaba dónde podía estimular su ingenio".