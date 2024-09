Por Joan Centelles Martínez |

Julián Muñoz se fue de este mundo con los deberes hechos. Tan solo veintiún días antes de su muerte, el que fuera alcalde de Marbella concedía una entrevista a Santi Acosta para '¡De viernes!', imponiendo la condición de que saliera a la luz cuando falleciera. Una entrevista que Telecinco emitía este miércoles 25 de septiembre, tan solo un día después de que perdiera la vida a los 76 años.

Julián Muñoz en la entrevista póstuma de '¡De viernes!'

En la entrevista póstuma,, ajustando así cuentas con todos los protagonistas que han estado ligados a ella. Habló largo y tendido sobre lo que pasó en Marbella con el Caso Malaya o de su relación con Isabel Pantoja y la separación con Mayte Zaldívar , destacando por el camino a personas como Jesus Gil o Agustín Bravo

La tormentosa relación con la tonadillera fue uno de los temas estrella que trató el expolítico durante su entrevista. Muñoz se remontó a explicar los inicios de su romance, que en total duró seis años, entre 2003 y 2009: "Para que no se fuera a América le pagué 40 millones de pesetas porque era el verano en el que yo estaba tonteando con ella, eran conversaciones teléfonicas, pero yo estaba 'encoñado".

Reconoce que, a partir de ahí, Pantoja se convirtió "en una obsesión" para él: "Se me fue la olla y fue mi perdición". Muñoz explicaba sin miramientos que la relación continuó marcada por el dinero: "Entre unas cosas y otras, Isabel Pantoja me ha costado 90 millones de pesetas. Le daba dinero todos los meses". Aseguró, además, que la cantante se quedó con todo su patrimonio: "Me lo fundió todo. No me dejó nada", haciendo referencia a la finca 'La Pera' que compartieron, el estudio de grabación con el que contaba o una ganadería de caballos, que "se fundió" ella.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz

"Con la perspectiva del tiempo digo 'en qué coño estaría pensando'. Cambié las rosas por espinas. Isabel Pantoja me dejó tirado", lamentaba finalmente sobre cómo terminaron las cosas entre ambos. También, sobre el triángulo amoroso que protagonizaron junto a Zaldívar, Muñoz confesaba que "Isabel Pantoja le puso un detective a Mayte Zaldívar", dejando claro que la tonadillera siempre tuvo celos de su mujer.

Además de la cantante, también quiso dedicarle unos dardos al hermano de la misma, Agustín Pantoja, del que tachó de "bicho": "Vivió del cuento toda la vida. No es un buen compañero de viaje para ella aunque sea su hermano, lo único que hace es perjudicarle".

Julián Muñoz confesaba en su entrevista póstuma que Isabel Pantoja acabó con todo su patrimonio.



"Isabel Pantoja me costó 90 millones de euros"



Corrupción en Marbella

Marbella fue otro de los puntos tratados durante su entrevista. El exalcalde de la ciudad malagueña recordó los episodios de corrupción que protagonizó cuando era el primer edil, así como los que vivió al lado de Jesús Gil. "En los primeros cuatro años de Marbella, fue el mejor alcalde que ha habido. Transformó la ciudad", le aplaudía, aunque también reconocía después: "No pagaba prácticamente en ningún sitio. Vivía como un marqués".

Momentos más tarde, el invitado se sinceraba sobre lo más duro de aquella época, ofreciendo el perdón a la ciudad: "Si tengo que pedir perdón a alguien se lo pido al pueblo de Marbella. A nadie más. Al pueblo como pueblo, sí. Pero a personas que haya hecho daño, no", sentenciaba. A colación de esto, explicaba el momento personal más complicado que vivió al estallar el caso Malaya: "El peor momento fue, sin duda, cuando detuvieron a Mayte".

Isabel Pantoja y Julián Muñoz

El veto a Bravo

El invitado también sacó a colación otro episodio que tenía que ver con Agustín Bravo, explicando cómo Isabel Pantoja se habría interpuesto en la carrera del presentador. "El programa de Agustín Bravo desapareció y nunca más volvió a Canal Sur, fíjate lo que contaría que se lo cepilló", explicaba Muñoz, haciendo alusión a que la tonadillera habría conseguido que vetaran a Bravo de la televisión andaluza después de las informaciones que este dio en su programa sobre la adopción de Isa Pantoja.