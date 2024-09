Telecinco emitirá una entrevista póstuma de Julián Muñoz durante un especial de '¡De viernes!'

Mediaset España |

La noticia de la muerte de Julián Muñoz durante la madrugada de este martes 24 de septiembre ha ocupado todas las portadas, pero al parecer el exalcalde de Marbella no contó todo lo que le quedaba por decir en su última entrevista en '¡De viernes!', que llegó justo antes de su ingreso hospitalario. Es por ello que Telecinco emitirá una última entrevista póstuma en un formato especial de '¡De Viernes!' que llegará el próximo miércoles 25 de septiembre a las 22:00 horas.

El canal de Mediaset España ya ha lanzado un adelanto de la íntima conversación que mantuvo Muñoz con Santi Acosta, presentador del programa de Producciones Mandarina. El estado de salud del que tuviera un romance con Isabel Pantoja era crítico y él lo sabía, tal y como había ido avanzando Mayte Zaldívar. "Me voy en paz y me voy sobre todo feliz", comentó el televisivo político en el inicio de esta entrevista tan especial.

"No quieres que esta entrevista se emita hasta que tú hayas muerto. ¿Son muchas las cosas que no puedes contar en vida?", le pregunta Acosta en el adelanto del especial que se emitirá el miércoles 25 de septiembre. Por su parte, Muñoz narra los motivos del por qué concedió esta entrevista: "Quiero que se sepa al menos un poco de la verdad de Marbella, pero no quiero que se emita al menos hasta que yo no me muera. Cada uno con su verdad, pero la mía es esta".