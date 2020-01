Justin Chambers abandona 'Anatomía de Grey' tras dieciséis temporadas

'Anatomía de Grey' va a perder a uno de los pocos actores que quedan de su reparto original. Justin Chambers, el actor que interpreta a Alex Karev, abandona el drama el veterano drama médico producido por Shonda Rhimes tras la friolera de dieciséis temporadas.

Justin Chambers

Sin embargo, lo más sorprendente del anuncio es que, según informa The Hollywood Reporter, el último episodio de Chambers ya se ha emitido. Concretamente fue el episodio emitido el pasado 14 de noviembre, es decir, hace dos meses, con lo cual Karev no tendrá ninguna despedida especial. En el capítulo en cuestión, su personaje intervino par ayudar a salvar la carrera de Meredith (Ellen Pompeo), pero no había nada que aventurase su salida y no sabemos qué supondrá su marcha para el personaje de Jo (Camilla Luddington), su mujer en la ficción.

Chambers era uno de los cuatro actores originales que quedaban del piloto de 'Anatomía de Grey'. Tras su partida, la lista se reduce a Pompeo, James Pickens Jr. (Richard) y Chandra Wilson (Bailey).

"No hay un buen momento para decir adiós a una serie y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos quince años. Sin embargo, desde hace un tiempo, quería diversificar mis papeles y opciones profesionales. Y ahora que me acerco a los cincuenta y estoy bendecido con mi magnífica mujer y mis cinco hijos maravillosos, es el momento", dice Chambers en un comunicado. "Ahora que me voy de 'Anatomía de Grey', quiero agradecer a la familia de ABC, Shonda Rhimes, los miembros originales del elenco Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens, y al resto del increíble elenco y equipo, tanto pasados como presentes, y, por supuesto, a los aficionados para este viaje extraordinario."

Chambers ha sido una pieza fundamental de 'Anatomía de Grey' y se ha convertido en un confidente clave para Pompeo, tanto en pantalla como fuera, durante más de una década y media trabajando juntos. El personaje de Alex fue uno de los médicos que abandonó el Gray Sloan y se convirtió en jefe de personal del Pacific Northwest.

En plena forma

'Anatomía de Grey' es el drama de ficción número uno de ABC, toda una hazaña para una serie con nada menos que dieciséis temporadas a sus espaldas. "Cuando estábamos en la segunda temporada, les decía a todos: '¿Crees que tendremos dos años más?' Sólo quería llevar a mis hijos a la universidad. ¡Y ahora algunos de ellos ya han acabado de estudiar!", declaró Chambers el año pasado en una entrevista realizada por The Hollywood Reporter después de que la serie se convirtiese en el drama médico más longevo al superar a 'Urgencias'.