¿Cuándo vuelven tus series favoritas tras el parón navideño?

La llegada de las vacaciones de Navidad supone un parón en las series de televisión, que se toman un descanso y se despiden de sus seguidores hasta el próximo año. Muchas de ellas retoman su emisión las primeras semanas del 2020, pero para otras ficciones toca esperar un poco más para ver los nuevos capítulos. Sabemos que esta interrupción a mitad de temporada solo sirve para generar más expectación de cara a los próximos episodios, sobre todo cuando se producen los temidos cliffhanger, esas finales que te dejan con la miel en los labios y el corazón en un puño de tanta intriga que generan.

Fechas de regreso

Además, con el inicio del nuevo año, como es el caso de ' Brooklyn Nine-Nine ', ' Mentes criminales ' o ' La Casa de Papel '. Por este motivo, para que no te despistes y no te pierdas ni un solo detalle de los nuevos episodios, desde FormulaTV hemos querido. No obstante, todavía quedan muchas otras fechas por validar y por conocer, pero así puedes ir adelantándote y anotando en tu agenda cuándo se producirá la vuelta de estas ficciones.

Aaron, el Profesor y Meredith Grey

'A Million Little Things' 23 de enero

'All American' 20 de enero

'All Rise' 6 de enero

'Almost Family' 1 de enero

'Anatomía de Grey' 23 de enero

'Arrow' 14 de enero

'Batwoman' 19 de enero

'Black Lightning' 20 de enero

'Black-ish' 7 de enero

'Bless This Mess' 21 de enero

'Blue Bloods' 3 de enero

'Bob Hearts Abishola' 6 de enero

'Brooklyn Nine-Nine' 6 de febrero

'Bull' 6 de enero

'Carol's Second Act' 9 de enero

'Chicago Fire' 8 de enero

'Chicago Med' 8 de enero

'Chicago P.D.' 8 de enero

'Chicas buenas' 16 de febrero

'Dinastía' 17 de enero

'El embarcadero' 17 de enero

'El joven Sheldon' 9 de enero

'Embrujadas (2018)' 17 de enero

'Emergence' 7 de enero

'Empire' marzo

'Estación 19' 23 de enero

'Evil' 9 de enero

'FBI' 7 de enero

'Fresh Off the Boat' 17 de enero

'Hawai 5.0' 3 de enero

'How to Get Away With Murder' 2 de abril

'La Casa de Papel' 3 de abril

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' 24 de enero

'Last Man Standing' 2 de enero

'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' 9 de enero

'Legacies' 16 de enero

'Legends of Tomorrow' 14 de enero

'Los Conner' 21 de enero

'Los Goldberg' 15 de enero

'MacGyver (2016)' 7 de febrero

'Magnum' 3 de enero

'Manifest' 6 de enero

'Mentes criminales' 8 enero

'Mixed-ish' 7 de enero

'Modern Family' 8 de enero

'Mom' 9 de enero

'Nancy Drew' 15 de enero

'Navy. Investigación criminal' 7 de enero

'NCIS: Los Ángeles' 5 de enero

'NCIS: New Orleans' 16 de febrero

'New Amsterdam' 14 de enero

'Perfect Harmony' 9 de enero

'Pequeñas coincidencias' 15 de enero

'Prodigal Son' 20 de enero

'Riverdale' 15 de enero

'Roswell, New Mexico' 16 de marzo

'Schooled' 15 de enero

'SEAL Team' 26 de febrero

'Sex Education' 17 de enero

'Single Parents' 8 de enero

'Supergirl' 19 de enero

'Sobrenatural' 16 de enero

'Superstore' 9 de enero

'S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson' 15 de enero

'The Flash' 4 de febrero'

'The Good Doctor' 13 de enero

'The Good Place' 9 de enero

'The Neighborhood' 6 de enero

'The Resident' 7 de enero

'The Rookie' 23 de febrero

'The Unicorn' 9 de enero

'The Walking Dead' 23 de febrero

'This Is Us' 14 de enero

'Vergüenza' 14 de febrero

'Will & Grace' 9 de enero