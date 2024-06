Por Mario de Hipólito de Sande |

Karina estaba invitada a los Premios Diversa 2024, que tuvieron lugar en Madrid el jueves 13 de junio. La representante de España en Eurovisión 1971 iba a recibir un reconocimiento por sus más de 60 años de carrera y su apoyo al colectivo LGTBIQ+, el Diversa de Oro a la Trayectoria. Sin embargo, un problema de salud le impidió poder asistir. Durante la ceremonia, se explicó a los asistentes que la cantante no había podido estar presente, ya que había tenido que ser atendida por un problema cardíaco.

Karina en la gala final del Benidorm Fest 2023

Un día después del susto, la artista ha utilizado su cuenta de Instagram, por donde se suele comunicar con sus seguidores de manera muy activa, para anunciar que. Ha comentado que el día, pero que hasta ese momento estará en casa. "Hola, mis queridos amigos de Instagram.(...) una ya tiene sus años y hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho (...)", comentó sobre lo sucedido.

Karina, además, quiso agradecer el apoyo que había recibido durante las últimas horas y también lanzar un mensaje motivador, como siempre suele hacer. "No os preocupéis. Estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me queríais tanto. Para adelante que la ilusión es lo último que se pierde. Feliz día", añadió, con su característica alegría.

Los desafíos Karina

No obstante, no es la primera vez que Karina nos da una lección de superación. En el mes de septiembre de 2023, la andaluza entró como concursante a la casa de 'GH VIP' y demostró ser un ejemplo para todas esas personas mayores que se limitan solo por su edad. "Mis fuerzas, mentalmente, están bien y estoy contenta. Lógicamente, tengo una edad y estoy limitadita, pero tengo una ayuda increíble de todos los compañeros y mentalmente me siento bien", afirmó durante su estancia en la casa, a pesar de que fue nominada por sus compañeros por ser mayor.