Por Daniel Parra |

El programa del jueves 18 de enero de 'El hormiguero' contó con la visita de Karina. La cantante promocionó su espectáculo, 'Yo soy Karina', en el que trata su trayectoria en la música en sus más de 60 años. En un momento de la entrevista con Pablo Motos, la exconcursante de 'GH VIP' habló sobre uno de los momentos más duros de su carrera, su despido de la discográfica Hispavox: "Un nuevo director, joven... Era en septiembre que tenía que renovar el contrato, y me dijo que no, que se había planteado que Hispavox que ya no renovaba a horteritas".

Karina con Pablo Motos en 'El hormiguero'

"Puede ser que sean canciones sencillas, canciones comerciales...", admitió la intérprete, pero manifestó que no entendió lo de "horteritas":. "Fue un golpe bajo, un golpe no esperado", dijo Karina, que se escudó en que "vendía muchos discos". Tras ello, comenzó a desaparecer del mundo del espectáculo en España. La cantante admitió que lo ha pasado mal pero que ha aprendido mucho:

"Es muy fácil poder caer en depresión cada vez que te dicen: 'No, ya te llamaremos'. Y la llamada no llega nunca. Es muy injusto", señaló la cantante. Karina apuntó que, además de buscar discográfica en el pasado, ha estado buscando justicia: "Creo que conmigo se ha hecho un silencio que no sé por qué, porque creo que no le he hecho daño a nadie, conscientemente, y si le he hecho daño a alguien pido disculpas". "He cantado, primero para ser yo feliz, y después para hacer feliz a los demás. Porque creo que la felicidad se vende muy cara", dijo. Para finalizar con la entrevista, Motos le preguntó por sus apariciones en la prensa del corazón, a lo que Karina admitió que se equivocó: "Cuando no tienes muchas salidas, intentas hacer cosas".

"No lo hice en plan de broma"

Durante la entrevista, Pablo Motos recuperó un vídeo de la cuenta de Instagram de Karina que llegó a hacerse viral. En él, la cantante le pide a Vladimir Putin que no active la bomba nuclear en plena guerra entre Rusia y Ucrania: "Take it easy, hablar mejor que button". "Te lo prometo, Pablo, y os lo prometo, de verdad, que no lo hice en plan de broma", recordó la intérprete, que dudó de que el vídeo le haya llegado al Presidente de Rusia. "Pero que no le dé al botón", insistió.