Karina, ingresada de urgencia por un problema cardíaco

Por Redacción |

El jueves 13 e junio, la Asociación Diversa Global celebró los Premios Diversa, una gala en la que se homenajearon a famosos como Maestro Joao, Blas Cantó o Jonan Wiergo. Entre ellos, también se encontraba la cantante Karina, galardonada con el Premio Diversa a la trayectoria 2024. Por desgracia, la andaluza no pudo estar presente en la cita, dado que sufrió problemas de salud por los que tuvo que ser ingresada en un hospital.

Karina

"Karina iba a estar esta noche con todos nosotros, pero", trasladaron desde Diversa Global, en un story de su cuenta de Instagram en el que mostraban el pequeño homenaje que le habían hecho a la artista, repasando su trayectoria. "Todos los asistentes se vuelcan con ella para", desearon desde la asociación.

Según recogía Yotele, Karina no había podido asistir a la cita en el último momento, al haberse sentido indispuesta hasta el punto de tener que ser ingresada en un hospital de Madrid, por el momento desconocido. Una información transmitida por Juan Boll, uno de los responsables del evento, quien desveló que la artista tuvo que ser atendida por un problema cardíaco cuyo alcance no se ha dado a conocer.

Otra visita al hospital

El ingreso de la andaluza se produce tan solo un día antes de que se emita su visita a 'Tu cara me suena 11', donde realizó un "training VIP" para Supremme de Luxe y se mostró muy emocionada al recibir una cariñosa ovación a su llegada a plató. "Estoy muy sensible y lloro mucho", confesó Karina, quien ingresaba en el hospital año y medio después de que corriera la misma suerte, a principios de 2022, al contagiarse de gripe A, enfermedad de la que no se recuperó hasta el comienzo del año siguiente.