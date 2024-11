Por Alejandro Burrueco Marín |

La visita de Karla Sofía Gascón a 'El hormiguero' el pasado jueves 7 de noviembre desató una multitud de comentarios tránsfobos en redes sociales. La protagonista de 'Emilia Pérez' ya contestó al odio recibido tanto en su cuenta de Instagram como en la de X: "Solo os voy a decir una cosa a todos los transfóbicos malnacidos que visteis hoy 'El Hormiguero' y os revolcasteis en vuestro odio: Me vais a comer el conejo".

Karla Sofía Gascón en 'El hormiguero'

Sin embargo, se ha visto obligada a lanzar otro comunicado tras ver que los mensajes seguían llegando: ", copiando las mismas técnicas que han devuelto al poder al impresentable de USA". Gascón señalaba así que este movimiento político la estaba usando como "diana" y que

"Hasta que un loco se presente en algún lado y me haga daño a mí o a mi familia no van a ser felices, ¿verdad?", ha continuado la actriz, añadiendo que ya tomó acciones legales en el pasado y que nada le impide "hacer lo mismo con todos y cada uno de los mamarrachos valientes que se ocultan en la red". También ha apuntado a quienes la llaman "maleducada" por reaccionar ante los insultos: "El chiste se cuenta solo".

Para zanjar el asunto Hormiguero: pic.twitter.com/vGNiBXzmNV — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) November 9, 2024

Llamamiento a la Justicia

La ganadora del premio a mejor actriz en el Festival de Cannes ha hecho un llamamiento a la Justicia para que actúe: "No se puede consentir que porque alguien salga en un programa de televisión (o lo que sea) un grupúsculo de personas te insulte, veje, denigre...". Gascón ha respondido incluso a quienes le dicen que no le dé importancia: "No se la dé usted, a ver qué le parece cuando lo sufra en sus carnes. Es muy fácil verlo desde fuera".

La madrileña ha invitado a sus detractores a decirle las cosas a la cara en las proyecciones de 'Emilia Pérez': "Venid y me comentáis delante de la Policía Nacional o del juez lo machitos que sois o cuán libres os sentís de expresar vuestro odio a otras personas solo por el hecho de existir". "Las mujeres, trans, altas, delgadas, morenas, rubias, etcétera, son mujeres", es el importante mensaje con el que Gascón ha zanajdo el comunicado intentando frenar el odio promovido, por ejemplo, con el hashtag "Es un puto hombre".