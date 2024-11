Por Pablo Fernández Pérez |

Estos últimos días, tras los programas cancelados por la DANA, 'El hormiguero' ha querido poner toda la carne en el asador para poder competir con las audiencias de 'La revuelta': Arturo Pérez-Reverte, Rauw Alejandro o Carmen Machi son tres de los invitados que ha tenido esta última semana, a los que se ha unido la actriz Karla Sofía Gascón, invitada en el programa del jueves. La intérprete vino a promocionar 'Emilia Pérez', que, como ya recogimos, le hizo ganar el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes, siendo la primera mujer trans en recibirlo.

Tras llegar al plató y, Gascón se sentó en su silla y Pablo Motos comenzó una entrevista que no dejaría indiferente a nadie. El presentador quiso, en primer lugar,: "Serías la primera trans nominada, ¿qué significaría esto para ti?". Entonces, la actriz contestó con contundencia:. "¿No puedo decir trans?", preguntó Motos, a lo que la actriz contestó:

"Lo de los adjetivos a mí me caga un poquito, como dirían en México. Pero sí, si utilizas los adjetivos para ensalzar los logros de una minoría que está marginada y que está socialmente vapuleada, pues te lo agradezco. Si es simplemente por...", discursaba ella, reivindicando su causa ante el presentador valenciano, que aceptó con naturalidad el testimonio y decidió seguir la entrevista hablando de si la película que venía a promocionar la actriz, era un musical o no.

Dejándolo claro

Pablo Motos, tras unos minutos de entrevista, dio pie a otra respuesta firme por parte de la madrileña: "Tú interpretas al narco, que se convierte en una mujer, Emilia Pérez. ¿Qué sentiste al interpretar el rol masculino?". "Pues esto es una pregunta que me hacen normalmente y... no sentí nada. Me preguntan esto como si tuviera que sentir algo al regresar a esa parte masculina", respondía Gascón, a lo que añadía: "Yo no regreso a nada (...) lo único que hago es, como actriz, interpretar un personaje. Es como si me dijeran: '¿Qué sentiste al regresar a ser vampira?'".

A su vez, aprovechó para comentar algo que le fastidiaba: "Y hay una cosa que me dicen que me jode bastante. Me dice el otro día uno: 'Es que te tendrían que nominar también como actor para los premios'. ¿Y si hago de Frankenstein me nominan a categoría de monstruo? Me tendrán que nominar a lo que soy, ¿no? Punto".