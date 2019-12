Karlos Arguiñano e Iñaki López, unidos por el pasado del padre del presentador de 'laSexta Noche'

Iñaki López, presentador de 'laSexta noche', ha visitado a Karlos Arguiñano en las cocinas de su restaurante en Zarautz para hablar sobre su trayectoria profesional y sobre la actualidad. En la charla, el popular cocinero ha aprovechado para confesar qué conexión le une a López: hizo la mili con su padre en Vitoria y allí forjaron una sólida amistad, hasta el punto de que veraneaban juntos en Zarautz.

Karlos Arguiñano e Iñaki López hablan en 'laSexta noche'

Esta confesión ha sorprendido al presentador, que sabía que habían coincidido en la mili, pero que desconocía el motivo por el que sus padres le llevaban a veranear a ese pueblo del País Vasco. "Era mi cabo y me mandaba a la compra. Vendíamos pelucas y laca de uñas", ha recordado el cocinero. López ha explicado que esta anécdota sí la conocía, pues se la había contado su padre con anterioridad.

En el momento en el que Arguiñano ha presentado su nuevo libro de recetas, ha querido recordar otra curiosa conexión entre ambos, ya que fue el padre de Iñaki López quien ayudó al cocinero a publicar su primer libro: "Empecé en la televisión y como él se dedicaba a vender, me dijo que íbamos a hacer el primer libro con seis vídeos. Me parece una cosa muy curiosa que hayan pasado casi 30 años y que ahora me venga Iñaki López a la presentación de mi último libro cuando el primero lo saqué con su padre".

Polémicas declaraciones sobre el cambio climático

Pero no toda la entrevista ha sido distendida, ya que Karlos Arguiñano ha realizado unas polémicas declaraciones acerca del medio ambiente. López le ha preguntado si está preocupado por la posible pérdida de "una joya como es la playa de Zarautz, la más larga de Euskadi", y el cocinero español ha respondido: "Si es verdad todo lo que dicen... Algo habrá, pero yo, de momento, no noto nada".

El cocinero ha explicado que para el hay otras preocupaciones que merecen más atención: "Me gustaría que los que se dedican a gobernar se preocupen del hambre en el mundo". Se ha mostrado muy crítico con la clase política, afirmando: "Se preocupan del deshielo, pero igual no se preocupan de que hay ancianos que pasan frío y niños que no comen".