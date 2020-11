Karlos Arguiñano recuerda el mensaje que le envió por error a Paolo Vasile

La noche del 21 de noviembre, el espacio de 'laSexta noche' no solo cubrió una vez más los temas políticos más relevantes del momento, sino que también hubo hueco para un poco de cocina junto a Karlos Arguiñano. En esta ocasión, fue Iñaki López el que acudió al plató del programa del famoso cocinero para entrevistarlo. El vasco no tuvo reparos a la hora de hablar de todo tipo de temas: opinó sobre política, contó nuevas anécdotas e incluso le dio tiempo a cocinar un rico flan en poco tiempo.

Iñaki López y Karlos Arguiñano

Iñaki López quiso saber si el cocinero había cometido algún error en las redes sociales al igual que el papa Francisco le había dado un "me gusta" a la fotografía de una modelo brasileña que estaba en tanga recientemente. En ese instante, Arguiñano recordó un momento embarazoso que vivió con Paolo Vasile, al cual le mandó un mensaje que iba dirigido a un amigo y por error se lo envió al consejero delegado de Mediaset: "Yo estaba en Telecinco, y al rato le escribí un mensaje, 'Paolo, no era para ti'. Y me puso él, 'Eso espero'. Fue una locura. No sé si me he colado alguna vez más, pero desde ese día tengo un cuidado..."

Al mismo tiempo que el presentador le iba preguntando a Arguiñano por los diferentes sucesos que están afectando actualmente al país, el chef mostraba a la audiencia de 'laSexta Noche' cómo hacer un flan express en menos de cuatro minutos. "Cocinar es muy fácil", afirmó Arguiñano, legendario cocinero de la televisión que lleva casi treinta años en antena transmitiendo sus recetas caseras a los miles de espectadores que le siguen día a día. El vasco confesó que siempre ha tenido bastante audiencia pero que debido al incremento del desempleo en el país y tanto trabajador en ERTE tiene "más de lo normal" llegando al millón de televidentes diariamente. También aprovechó para agradecer a sus seguidores y mandar un mensaje de ánimo al sector hostelero.

"Algunos políticos no tienen ni estudios"

Por supuesto también hubo momento para hablar de los asuntos más relevantes del momento, y Karlos Arguiñano mostró su "desencanto" con la clase política en general y criticó duramente que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo durante la crisis política, sanitaria y social que se está viviendo por el Covid-19: "Te da la sensación de que hay un porcentaje elevado de los políticos que no están a la altura para estar en los puestos en los que están", argumenta el cocinero, que además considera que "algunos no tienen ni estudios" para estar en los cargos que ocupan.