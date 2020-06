El "perdón de corazón" de Arguiñano en su final de temporada: "A veces nos calentamos más de la cuenta"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano ofrecía la última entrega de la temporada desde plató antes de empezar sus entregas al aire libre. Mientras Karlos Arguiñano preparaba el plato, vio la oportunidad de lanzar un mensaje antes de irse de vacaciones. "Siempre que termino las temporadas suelo pedir excusas", comenzaba.

Karlos Arguiñano, en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'

El cocinero explicaba que mientras graba el programa está solo en la cocina "hablando y hablando y hablando, y soy consciente de que en más de una ocasión pues habré dicho cosas que igual hayan molestado a alguien. Pido perdón de corazón". Con estas palabras, se disculpaba de cualquier comentario que hubiese podido ofender a la audiencia.

"Eso no quiere decir que no siga hablando, porque no me queda otra", comentaba Arguiñano, avisando que lo que haya ocurrido podría volver a suceder, pues reconoce que "siempre he sido hablador, por lo que seguiré hablando". Dicho esto, el vasco reiteraba sus disculpas y exponía que "si a alguien le he molestado con alguna conversación o algún comentario que yo haya hecho durante este año, pues le pido perdón de corazón".

"Que me perdonen"

Para finalizar su mensaje, Arguiñano contaba que estas disculpas las pide por un motivo claro: "A mí me gusta que cuando alguien se cuela conmigo que me pida perdón. Pues lo mismo, si yo me he colado con alguien, que me perdone. No tengo nada contra nadie". Además, se excusaba asegurando que "otra cosa es que según van pasando las cosas las cosas, los días y las noticias, uno se calienta y a veces nos calentamos más de la cuenta".