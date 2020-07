The CW cancela el spin-off de 'Riverdale', 'Katy Keene', y Hulu renueva 'The Great'

Aunque 'Riverdale' se mantenga como uno de sus buques insignia, The CW ha preferido no prolongar la existencia de su spin-off, 'Katy Keene'. De esta manera, WarnerMedia ofrece finalmente su decisión con respecto al futuro de la ficción, cuyo destino todavía estaba en el aire, y que ha terminado por convertirse en la única producción en ser cancelada por la cadena.

'The Great' y 'Katy Keene'

Esta cancelación se debe a los discretos datos de audiencia durante las emisiones lineales, que no han sido maquillados con buenas cifras en las plataformas digitales. De hecho, como informa The Hollywood Reporter, The CW no había tomado una decisión todavía para comprobar el rendimiento de la serie en HBO Max, pero al final han decidido no seguir adelante con la apuesta protagonizada por Lucy Hale, que no habría convencido tanto como 'Batwoman' o 'Nancy Drew', los otros dos estrenos destacados de la última temporada.

Sin embargo, hay un margen de esperanza para los fans del spin-off. Como detalla Deadline, Warner Bros. Television extendió hasta finales de julio el vínculo del reparto, por lo que la productora tiene hasta ese momento para encontrar un nuevo hogar para la serie. La balsa de rescate más probable sería la propia HBO Max, aunque habrá que esperar para comprobar si el recién nacido servicio de streaming quiere concederle otra vida a Katy y sus amigos.

Reinado inquebrantable

En la otra cara de la moneda se encuentra 'The Great', una de las producciones originales de Hulu más potentes de los últimos meses. Tal ha sido su impacto que la plataforma amparada por Disney ha encargado diez nuevos episodios de la sátira creada por Tony McNamara, en la que Elle Fanning da vida a una versión un tanto libre de Catalina la Grande. Como apunta Deadline, 'The Great' sería una de las ficciones con mayor seguimiento en Hulu, aunque no se han aportado datos concretos de audiencia.