Por Joan Centelles Martínez |

Jorge Javier Vázquez no está descansando este verano. Además de las dos galas semanales que conduce de 'Supervivientes All Stars' y las entregas que ya está grabando de 'Hay una cosa que te quiero decir', el presentador aterriza de nuevo a las tardes de Telecinco con 'El diario de Jorge' el próximo 29 de julio. Y precisamente la gran presencia del catalán en la cadena azul ha sido uno de los asuntos que ha criticado Kike Quintana en 'TardeAR'.

Kike Quintana y Frank Blanco en 'TardeAR'

El programa promocionaba el nuevo talk show de Vázquez,. Sin embargo, el sobrino de Ana Rosa Quintana daba comienzo a su sección "Fila Zero" lanzando algún que otro dardo al presentador. "", proponía irónico. "", le contestó el presentador, Frank Blanco

"A ver, Jorge, siempre vas a estar un pasito por detrás de la tita, también te lo digo", le advertía al catalán, poniendo en valor a Ana Rosa Quintana. Acto seguido, el colaborador de 'TardeAR' se animaba a hacerle una propuesta a Vázquez para la siguiente temporada de 'El diario de Jorge'. "Ya que tiene tres programas, en vez de contárselo a Jorge, cuéntaselo a Kike, aquí", comentaba, antes de invitarlo formalmente al programa. "El diario de Kike", añadía Blanco.

Marlasca también recibe

Aprovechando los órdagos a Vázquez, otro que también recibió uno de rebote fue Manuel Marlasca. "Además, lo tenemos todo montado para Marlasca, él que tampoco es muy alto y no va a tener ningún problema", expresó Quintana. "No llevas ni un minuto de sección y ya hay dos personas que te quieren matar: Jorge Javier y Marlasca", le reñía Frank Blanco. "No, Marlasca es una gran persona. En sentido figurado, pero lo gestiona todo bien", concluía finalmente Quintana.