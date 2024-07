Por Joan Centelles Martínez |

El último programa de 'TardeAR' volvió a sorprender con la incorporación de un nuevo rostro en su plantel de colaboradores. Si hace una semana la que se sumaba a la tertulia VIP era Sheila Casas, exconcursante de 'Bailando con las estrellas' y hermana y manager de Mario y Óscar Casas, el que lo ha hecho ahora ha sido Colate Vallejo-Nágera.

Colate Vallejo-Nágera y Beatriz Archidona en 'TardeAR'

Vallejo-Nágera era presentado oficialmente como nuevo colaborador, momento que aprovechó para tener unas palabras cómplices con la presentadora. "Qué recibimiento tan bueno me has dado en privado", sorprendía Vallejo-Nágera. "Claro que sí, te quejarás del cariño. Tenemos ahí nuestras cosillas", respondía la presentadora para sorpresa e intriga del resto. "¿Tenéis cosillas?", preguntaba curioso Mario Vaquerizo. "Primero Escassi, ahora Colate. Bea...", insinuaba Carolina Ferre.

¿Qué "cosillas"?

"Algún día lo contamos, no pasa nada. Yo te lo cuento luego. Ahora todo el mundo está con la intriga. Que es una tontería, no pasa nada...", zanjaba entre risas Archidona. "Yo me enteraré también", le respondió con una sonrisa Vallejo-Nágera. El programa comenzó, y el nuevo colaborador debutó comentando el paso de Lamine Yamal por la Eurocopa o las últimas polémicas que han rodeado a Álvaro Muñoz Escassi, con quien coincidió en 'Baila como puedas' de TVE.