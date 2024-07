Por Alejandro Burrueco Marín |

Con la incorporación de Kiko Jiménez como colaborador en 'Fiesta', el andaluz se ha podido enfrentar a Alejandro Albalá, exnovio de Sofía Suescun. Este, además, hace tan solo una semana dijo en el magacín de Telecinco que Suescun y Jiménez estaban pasando por una crisis de pareja que ambos trataban de ocultar frente a las cámaras.

Ana Luque defiende a Alejandro Albalá de Kiko Jiménez en 'Fiesta'

Albalá explicó que "alguien muy cercano a Sofía" le había revelado que la actual concursante de ' Supervivientes All Stars ' estalló conen la última edición de ' Supervivientes '. "A vosotros os hace falta venir aquí a contar vuestra vida, que", comenzaba la batalla Albalá.

Por su parte, Kiko Jiménez cree que Albalá no ha superado a su novia y le ha recordado su infidelidad con Logan Sampedro: "¿Por qué tienes tanta inquina hacia Sofía, por qué te inventas esas cosas?", comenzaba. "A ti te encantaría que nos fuese mal a mí y a Sofía porque no has superado la ruptura, no has superado que encima te fuese infiel". No obstante, ha defendido la deslealtad de Suescun: "Te fue infiel porque no valías nada como hombre".

Ana Luque, de parte de Alejandro Albalá

Ana Luque se ha posicionado en el lado de su compañero Albalá, reiterando sus palabras en las que afirmaba que Jiménez era "mala persona": "A ver, Kiko, tú cuando quieres ser malo eres muy malo y te metes en las llagas de las personas". El de Jaén ha acusado a la examiga de Olga Moreno de "tirar la piedra y esconder la mano", pero Luque continuaba diciendo que su problema era que sacaba "el pasado de las personas".