Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' vivió una gala de lo más movidita la noche del jueves 11 de julio. Tras arrancar con la accidentada caída de Bosco Blach en la noria infernal, el programa estuvo alimentando el cebo de unas imágenes "comprometedoras" que protagonizaba dicho concursante con Sofía Suescun. Aunque Kiko Jiménez se mostró entonces tranquilo y seguro de su relación, al no ver nada sospechoso, el jienense acabó estallando en plena gala por la sensación de que se obviaban los logros de la navarra para crear humo en torno a su relación con otros concursantes.

Kiko Jiménez, feliz ante las cariñosas palabras de Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Jiménez dejó claro su enfado después de que. "Esto va para ti, amor. He pensado, he conectado y me has dado esas fuerzas que siempre me das cuando estamos en casa, así que gracias.", dedicó la superviviente, ante la evidente felicidad de su novio, quien a continuación desveló sin tapujos que, para sorpresa de Jorge Javier Vázquez

El defensor de Sofía reconoció estar "un poco hasta los cojones de que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una superviviente diez, que hace las pruebas como nadie, todo el rato con los tonteos y las tonterías, infravalorándola". "Que le falta ya tontear con Alejandro y con Jorge, como si ella fuera la que monta los vídeos y como si ella fuera la que decide qué contenidos se va a poner. Ya está bien, ahí no ha pasado absolutamente nada", lanzó Jiménez. "Ya estoy un poco cansado. Me sabe mal, creo que lo único que tiene es una bonita amistad con los compañeros", prosiguió el jienense, seguro de que su novia "se lleva de lujo" con Bosco.

"No voy a acudir más a los platós"

"Y que se quiera crear ese ambiente para ver si me pongo celoso...", criticó además Jiménez, para después recordar que "llevo cinco años con ella" y "tenemos un montón de comunicación, estamos superenamorados". "Yo no me voy a poner celoso por verla hablar con otro compañero", aseguró una vez más, momento en el que Vázquez apuntó que "a la gente que trabaja en el programa, estas imágenes les llaman la atención", en referencia al vídeo de Sofía y Bosco, pero Jiménez mantuvo su postura.

"Entiendo que llame la atención, pero a mí no. Yo ya he relatado lo que ha sucedido. ¿Que no queréis creerme? Pues ya está", zanjó el jienense. Una vez concluida la gala, Jiménez publicó un comunicado en sus stories de Instagram donde dejaba claro su futuro en esta edición: "No voy a acudir más a los platós de 'Supervivientes', no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante".