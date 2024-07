Kiko Jiménez se retracta y retoma la defensa de Sofía Suescun en 'Supervivientes All Stars'

Por Beatriz Prieto |

La final de la Eurocopa en la que España se proclamó vencedora obligó a Telecinco a renunciar a la emisión de 'Supervivientes All Stars' habitual de los domingos, para trasladarla a la noche del martes 16 de julio. Mientras, 'Tierra de nadie' se mantenía por segunda vez consecutiva la noche del lunes en la que se pudo ver a Kiko Jiménez, a pesar de haber asegurado que no volvería al plató tras su enfado en la anterior gala, el jueves 11 de julio, por el rumbo que había tomado la organización con respecto al concurso de su novia, Sofía Suescun.

Kiko Jiménez habla con Jorge Javier en 'Supervivientes All Stars'

, que es una superviviente diez, que hace las pruebas como nadie, todo el rato con los tonteos y las tonterías, infravalorándola", se había quejado el jienense ante Jorge Javier Vázquez , después de ver cómo el programa emitía unas "comprometedoras" imágenes, que mostraban muy poco, entre Suescun y Bosco Blach . Ya tras la gala, Jiménez publicó, no voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía".

"Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros, cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante", remataba el novio de Suescun. A pesar de sus palabras, Jiménez reapareció en la siguiente gala, celebrada el lunes 15 de julio, de nuevo con Vázquez como maestro de ceremonias. El jienense se retractaba así de sus palabras tras su enfado, algo que no pasó desapercibido al presentador, puesto que le estrechó la mano nada más irrumpir en plató, en medio de los aplausos: "Me alegra mucho que estés aquí, ¿eh?".

"No hacen nada más que atacarla"

El catalán reiteró sus palabras tan solo unos minutos más tarde, en plena emisión, las cuales agradeció el defensor de Suescun: "Me alegro mucho de que estés aquí, te lo digo de verdad". "Donde tengo que estar, defendiendo a Sofía, por supuesto", recalcó el novio de la navarra. El jienense no se quedó ahí, sino que aprovechó para lanzar una dura crítica: "Como no hacen nada más que atacarla en todos los programas de la cadena, todos los colaboradores, pues tengo que estar yo aquí defendiéndola". Unas palabras que llegaban después de las duras críticas contra su novia en formatos como '¡De viernes!' o 'Fiesta', durante todo el fin de semana.