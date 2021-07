La relación entre Kiko Matamoros y su hija Anita dista mucho de ser idílica. Su distanciamiento comenzó tras la ruptura entre el colaborador y Makoke, quienes han protagonizado numerosos enfrentamientos en televisión. Ahora, con motivo del cumpleaños de la hija de ambos, KiKo confesaba en 'Sálvame' que no le había felicitado.

Kiko Matamoros y Paz Padilla se funden en un abrazo

"No me siento obligado a tener que hacer ciertas cosas sintiendo que no hay voluntad por la otra parte de no hacerlas", apuntaba el colaborador. Y es que Kiko no está dispuesto a dar el primer paso: "Mi vida, que me queda poca, no me la va a hipotecar nadie. No voy a consentir humillaciones para nadie ni abusos ni atropellos de ningún tipo".

Los colaboradores del programa le recomendaban que lo ideal sería tener un acercamiento entre padre e hija y dejar atrás las polémicas familiares. "No quiero nada malo para mi hija, ojalá sea súper feliz, que le vaya todo bien, redondo, pero no quiero tener relación con ella". Además, Kiko confesaba que no había podido olvidar las imágenes de su hija con Javier Tudela, padre de su hermano y al que no dudaba de acusar en directo: "Es un señor que le aplastó la tripa a su madre estando embarazada".

Abandonando el plató

Paz Padilla tomaba la palabra y recordaba que Anita Matamoros tan solo tiene 21 años y que seguramente "no esté bien". Un comentario que provocaba que el colaborador abandonara el plató entre lágrimas. "Hay mucho más que todo esto. A lo mejor las he pasado putas en un quirófano y nadie me ha preguntado cómo estoy". Poco después, Matamoros volvía al programa de Mediaset visiblemente afectado y la humorista le pedía disculpas: "Me siento mal, lo siento". "No te sientas mal, yo lo siento porque no debo hablar de esto", respondía Matamoros. ¿Habrá reconciliación entre padre e hija?