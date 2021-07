La tarde del 19 de julio fue tensa para varios de los colaboradores de 'Sálvame'. Kiko Matamoros fue el protagonista de varios de los encontronazos de la jornada, comenzando con su discusión con Las Mellis, que terminó con estas abandonando el plató entre lágrimas. Su siguiente enfrentamiento fue con Belén Esteban, con quien se enzarzó con motivo de su relación con Hacienda.

Kiko Matamoros y Belén Esteban se enfrentan en 'Sálvame'

Los colaboradores del programa dedicaban parte de la emisión a comentar la situación económica de Kiko Rivera, que, en cuestión de poco más de un año, pasaba de anunciar que vivía gracias a una ayuda del Estado a revelar que tenía más de un millón y medio de euros en el banco. Tras varios minutos de especulaciones, Matamoros criticaba a sus compañeros: "Esto parece una corrala. Este afán de administrar las vidas ajenas me da mucha vergüencita, yo no entro a contarle los número a nadie".

Ante esta declaración, Esteban saltaba: "Pues a mí en un 'Deluxe' me dijiste lo que debía a Hacienda, que gracias a Dios que he pagado. Pero que tú nos des lecciones de eso...". Matamoros respondía: "Tú me dijiste lo de Hacienda y te dije que dijeras lo tuyo". "¿Tú has pagado lo tuyo?", preguntaba la colaboradora. "Parte sí", replicaba Matamoros, provocando las risas de su compañera.

Fuera de la lista de morosos

Ante las acusaciones de la colaboradora, Matamoros aclaraba: "Hace 3 años que no figuro en la lista de deudores del Estado. Debía 1,2 millones de euros, y hace 3 años que ya no estoy". Sus compañeros se dedicaban a comentar la situación, destacando Laura Fa, que replicaba al colaborador: "No estar en la lista de deudores no es ningún mérito".