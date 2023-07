Por Beatriz Prieto |

Kiko Rivera volvió a atraer la atención de los medios, en esta ocasión, por motivos de salud. El DJ se sometió a un cateterismo a causa de una infección cardiaca y se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram donde, además de informar sobre su estado, también atizó a Telecinco, cadena que había eliminado su veto en los últimos días para hablar de él.

Kiko Rivera

Rivera señaló en su publicación que "sin más vuelven a hablar de mí,. El sevillano se dirigió entonces a los "queridos amigos de Telecinco", a los cuales "no les voy a a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea". ", porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar. Así que, por mí, ya saben dónde pueden marcharse", dedicó el DJ.

"Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quiénes me refiero, mejor que se preocupen de su vida", añadía Rivera, puesto que "no me hace falta que nadie informe de nada y, mucho menos, cuando no saben nada". Además, el DJ cargó contra aquellos que le habían escrito "como si nada hubiese pasado y que han estado más de tres años sin preguntar por mí y por mis hijos": "No tenéis ningún tipo de cabida en mi vida, así que no os molestéis ni siquiera en mandar un Whatsapp". Un mensaje que el sevillano lanzaba a través de "la única manera que tengo de expresarme", dado que "la televisión de la cadena que todos sabéis, no los quiero ver ni en pintura".

"He vuelto a nacer"

Al abordar su estado de salud tras la intervención, Rivera anunció que "hoy por segunda vez he vuelto a nacer", después de asegurar que se encontraba "más despierto y fresco que una lechuga". "Gracias a Dios, el cateterismo, aunque era la opción con menos posibilidades, salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo", explicó el DJ, con la intención de "cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos".