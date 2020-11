La insinuación de Kiko Rivera sobre Agustín Pantoja: "No se acepta a sí mismo"

Kiko RiveraKiko Rivera fue el gran protagonista de 'Cantora: la herencia envenenada', el especial que Telecinco emitió este viernes en prime time en el que se destaparon todos los secretos de la herencia de Paquirri. El hijo de Isabel Pantoja acusó a su madre de haber cometido varios fraudes, de haberle engañado a él e incluso llegó a afirmar que a esta le importaba mucho más el dinero que sus propios hijos. Unas palabras duras pero que no fueron las únicas que pronunció durante la noche ya que el DJ también cargó muy duramente contra su tío Agustín Pantoja.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Agustín Pantoja

Hasta ahora todos creíamos que la relación entre ambos era perfecta y es que Agustín había cogido ese rol de padre tras la muerte de Paquirri. Pero lo cierto es que todo no es tan positivo como pensábamos y es que Rivera no ha dudado en cargar contra él, afirmando que este participó junto a su madre en la presunta trama de fraude de la que fue víctima y posteriormente ha sacado a la luz uno de los secretos personajes mejor guardados por el hermano de Isabel Pantoja. ¿Cuál será su respuesta ante todo lo que dijo Kiko en Telecinco?

De la insinuación de Kiko...

Rivera afirmó que Agustín "es una persona amargada" y se mostró convencido del motivo de esa actitud: "No se acepta a sí mismo". Una frase que todo parece indicar que se refiere a la orientación sexual de su tío, un tema del que se ha hablado mucho en medios y redes sociales durante años pero en el que Agustín nunca ha querido mojarse públicamente. Pese a ello, Rivera no fue más concreto, de forma que también podría tratarse de otro tema, pero lo cierto es que sea la cuestión que sea, lo que sí sabemos es que Kiko cree que Pantoja no se acepta y por ello está así.

... a las duras críticas a su tío

Pero la cosa no quedó ahí y es que Kiko destapó la mala sintonía que ha existido entre ambos durante años. "Me hacía sentir que no era bueno en la música y me decía que lo hacía feo, que no sabía cantar", afirmó el artista, explicando que "en casa siempre he sido el peor". Unas palabras que sorprendieron a muchos ya que todos creíamos que ese rol era el que Isa Pantoja tenía en ese hogar, tal y como ella misma ha afirmado en muchas ocasiones. Parece entonces claro que Agustín no ha tenido buena sintonía con ninguno de los dos hijos de su hermana durante mucho tiempo.