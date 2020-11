El mensaje de Chabelita a Isabel Pantoja sobre la guerra abierta con Kiko Rivera

La llegada de Chabelita Pantoja a 'La casa fuerte 2' no ha sido un camino de rosas. La influencer entró con muchas ganas de vivir la experiencia pero rápidamente se amargó al ver que incluso dentro del reality la guerra entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, sigue afectándole. En la noche del 8 de noviembre la exsuperviviente recibió un mensaje muy especial por parte de su hermano, quien le llamó para felicitarle el cumpleaños.

Chabelita Pantoja en 'La casa fuerte 2'

Aprovechando el momento de tener a los dos hijos de Isabel Pantoja en directo, Jorge Javier Vázquez preguntó a la concursante de 'La casa fuerte 2' si podía mandarle un mensaje a su madre sobre el conflicto: "Yo sé cómo tiene que estar y ahora por mucho que yo le diga estará destrozada", comenzaba la joven de 25 años recién cumplidos. Chabelita conoce perfectamente cómo es su progenitora en este tipo de situaciones: "Que se tome tiempo, sin escuchar a nadie, y llegará el día en el que se sienta a gusto para llamar. Como ha hecho muchas veces, si no va a pasar nada más. Que se dé tiempo y que la quiero mucho", abría su corazón la hija de la tonadillera.

Inevitablemente, la joven se encuentra en mitad de una guerra abierta entre su madre y hermano. Aunque Chabelita intenta mediar un poco entre ellos y considera que el tiempo es lo que ayudará a que las cosas vuelvan a encauzarse. Desde el momento que entró en el reality, la influencer no ha parado de llorar y expresó a Jorge Javier Vázquez lo mal que lo está pasando con este desencuentro familiar. E incluso eso le ha llevado a discutir con su prometido, Asraf Beno. Por ello, su hermano realizó la llamada telefónica para darla ánimos: "Que se olvide de los problemas del exterior y que disfrute el momento, los compañeros, Asraf y del programa", se despedía Rivera.

Chabelita se derrumba con el regalo de su hijo

La llamada de su hermano no fue la única sorpresa que tuvo la influencer durante la noche. También recibió una videollamada de Dulce, quien intentó transmitirle tranquilidad para que aprovechará su experiencia en el reality. Pero lo que terminó por emocionar completamente a Isa P fue el regalo de su hijo Alberto felicitándole el cumpleaños con un audio y un dibujo: "Muchísimas gracias, no sabéis lo que significa esto ahora mismo para mí. Le echo mucho de menos, es una cosa que he estado pensando.Siento que hace años podía haber estado más tiempo con mi hijo y muchas veces me lo echo en cara. Y eso lleva a que entienda más a mi madre en estos momentos", reconocía la concursante de 'La casa fuerte 2'.