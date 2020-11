Kiko Rivera se sincera sobre Isabel Pantoja en 'La casa fuerte': "Si fuera por mí, lo frenaba ya"

La noche del domingo 8 de noviembre, 'La casa fuerte 2' emitió la segunda gala de la edición, en una jornada en la que Chabelita Pantoja celebraba su vigésimo quinto cumpleaños. Una ocasión especial que el formato quiso celebrar, al comienzo de la gala, con la llamada sorpresa de su hermano, Kiko Rivera, quien se encuentra actualmente en una "guerra" con la madre de ambos, Isabel Pantoja. En dicha conversación, Rivera tuvo la oportunidad de sincerarse con su hermana sobre lo mal que estaba la relación entre ambos, al mismo tiempo que instaba a la tonadillera, de forma indirecta, a ser la primera en dar el paso hacia una reconciliación.

Isa Pantoja habla con su hermano Kiko Rivera en 'La casa fuerte 2'

"El jueves me dejaste bastante preocupado", confesó Jorge Javier Vázquez al conectar con la casa del reality para hablar con Isa, al recordar cómo le había desvelado algunas de las críticas que su hermano Kiko había lanzado contra su madre, lo que desató las lágrimas de la concursante. "Creo que llevaba muchos días preocupada por lo mismo. Cuando me empezaste a contar eso, creo que me salió todo lo que tenía acumulado", explicó Pantoja, al recordar dicho momento. "Viéndolo después, tampoco fue para tanto. Aunque preguntéis y esté normal, sufro", admitió la concursante, ante lo que el catalán reconoció que "no conocemos esa parte que nos acabas de contar". El presentador cuestionó entonces si las cosas estaban "en un punto tan complicado" como para que Kiko diera una entrevista así. "Me enteré de todo esto por lo que salió en las redes sociales. Me pilló de improviso, no sabía que iba a llegar a ese punto. Nunca han tenido una pelea pública. Para mí es superdesagradable", reconoció Pantoja, antes de tener ocasión de hablar con su hermano por teléfono.

"Quiero darte las felicidades. Se me partió el alma al verte así. No quiero verte llorar, quiero verte disfrutar con tu futuro marido y que no pienses en nada del exterior", declaró Rivera, antes de señalar que hacía "veinticinco años que llegaste a mi vida, te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado" y sincerarse sobre la situación con su madre. "Estoy echo polvo, pero la vida sigue. No se puede decir el "yo nunca". Es difícil que coja el buen camino, pero no es imposible", reconoció Kiko. "Para que se entere todo el mundo: si fuera por mí, yo lo frenaba en el momento de ya. Pero sé que esto va a seguir por parte de mamá y ojalá no fuese así. Esto es lamentable", reconoció el DJ, tras lo cual su hermana le recomendó que se diera "tiempo". "No tengo que contarte nada que no sepas. Es tu cumpleaños, disfrútalo. Vas a vivir algo especial, porque esto no se va a volver a repetir", animó entonces Rivera, quien apostó porque "seguramente mi hermana y yo tendremos que hablar de muchas cosas".

"Isabel Pantoja, para los fans. Yo quiero a mi madre"

Jorge Javier habla con Kiko Rivera y Chabelita en 'La casa fuerte 2'

"Lo estoy pasando muy mal, porque al fin y al cabo, es mi madre. Me he sentido engañado. Es tan sencillo como que levante el teléfono", protestó Kiko, quien instó a Isabel a que no se entretuviera "echando la culpa a mi mujer". "No lo entiendo. Ojalá esto pase rápido y ojalá se solucione", deseó el hermano de Chabelita, antes de señalar que "la situación está como está y yo tengo mi conciencia tranquila, porque no he mentido". "Ya lo he dicho muchas veces: Isabel Pantoja para los fans, yo quiero a mi madre", insistió Rivera, tras lo cual su hermana admitió que se sentía identificada "en algunas cosas". "No me va a afectar", prometió la concursante, mientras su hermano afirmaba que "quiero que estés bien con mamá. No quiero ponerte en contra de absolutamente nadie. Quiero a mi hermana y quiero lo mejor para ella". "No esperaba que me fueras a llamar y es con lo que me quedo. Voy a evadirme un poco de todo eso. Espero que la cosa vaya a mejor porque si va a peor, os vais a arrepentir", vaticinó Isa, antes de su hermano señalara que "se ha dado la vuelta el tablero" entre él y Chabelita.

"En esta vida todo tiene solución, pero hay que poner cada uno de su parte, si no, es imposible", lanzó Rivera. "Sé cómo tiene que estar, por mucho que yo le diga, estará destrozada. Le diría que se tome tiempo, sin hablar con nadie. Llegará el día en el que se sienta a gusto y llamará", declaró Chabelita, sobre su madre. "Después de la que se ha liado, ¿volverías a hacer la entrevista?", planteó entonces Jorge Javier a Kiko, quien aseguró que "no me arrepiento nunca de nada". El presentador también quiso saber si Rivera había tenido "la tentación de llamar a tu madre". "Muchas. Yo no soy de piedra. Pero no soy yo el que tiene que llamar en esta ocasión", manifestó Rivera, antes de añadir que "tengo que imponerme alguna vez". "Por lo que intuyo, creo que va a tardar", apostó Isa, tras concluir la llamada. "Mi madre le decía cosas y él se enfadaba conmigo. Nunca pensé que ellos se enfadasen", confesó la concursante.