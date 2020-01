Kiko Rivera cuenta en 'Mi casa es la tuya' la noche en que Isa Pantoja vio al fantasma de Paquirri

El conocido cantante, dj e hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, fue el encargado de inaugurar la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', el espacio que Proamagna produce para Telecinco y que conduce Bertín Osborne. Este recibió en su hogar al que fuese exconcursante de 'GH VIP' y lo hizo para mantener con él una extensa charla en la que hablaron absolutamente de todo. Charlaron del duro paso de la tonadillera por prisión, del infierno que el artista vivió en el mundo de las drogas o de la complicada relación que mantiene a día de hoy con su hermana Isa P, con la que no se habla.

Isa P y Kiko Rivera

Precisamente ella es una de las protagonista de una extraña anécdota que Rivera no dudó en contarle a Bertín mientras cocinaba. El presentador le preguntó por los fantasmas que dicen que hay en Cantora, el hogar de su madre, algo que inicialmente Kiko desmintió, para después contar un episodio vivido por su hermana cuando era tan solo una niña. "Mi hermana vio algo de pequeña (...) le sucedió cuando recién empezaba a hablar", empezó a explicar el chico. Este contó que Isa se encontraba sola en su habitación y su familia había instalado un aparato para poder escuchar lo que sucedía allí desde el salón. Fue entonces cuando empezaron a escuchar que la niña reía mucho, una risa que cesaba cuando alguien entraba en el cuarto.

La situación se repitió varias veces, pero nadie le dio importancia... hasta un día después cuando la encargada de la limpieza del hogar de Cantora se encontraba arreglando el cuarto de soltero de Paquirri, el padre de Kiko Rivera que falleció cuando él era tan solo un niño. "La señora le dijo a mi hermana que entrase en el cuarto pero ella no quiso (...) la sorpresa vino cuando Isa le dio la razón por la que no quería entrar, nos dijo que estaba dentro el hombre que le hacía reír siempre", contó Rivera, ante la perpleja mirada de Osborne, que no daba crédito a lo que estaba escuchado en ese momento. Y es que Chabelita Pantoja se estaba refiriendo a Paquirri.

¿Un relato real?

La empleada de los Pantoja empezó a gritar, despertando así a todos los habitantes del lugar. Nadie daba crédito a lo que estaba pasando, a esa historia que ponía sobre la mesa la posibilidad que estuviese allí el fantasma de Paquirri viviendo. Pero la cosa no quedó ahí y es que todo se acentuó cuando la pequeña Isa P le confirmó a su madre que el fantasma que había visto era el del torero. Lo hizo al ver un retrato de este en Cantora: "Él es el hombre que me hace reír por las noches". Rivera confiesa que "yo me cagué (...) porque una niña con esa edad no tiene la capacidad de mentir en algo así. pero ella no volvió a decir nada nunca más.