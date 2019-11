Kiko Rivera y su cruel felicitación a Isa P por su cumpleaños mientras ella "mata" a Elsa de "Frozen"

El 8 de noviembre del año 1995 nació en Cuzco (Perú) Chabelita Pantoja. 24 años después, la chica se ha convertido en un rostro habitual de los medios de comunicación de nuestro país y es que ser la hija adoptiva de Isabel Pantoja la catapultó a la fama de forma directa desde que era solo niña. Desde que cumpliese la mayoría de edad, Chabelita no ha dejado de pasearse por infinidad de programas de televisión, tanto para hablar de su vida privada, como para opinar de sus familiares más directos y siendo también concursante de realitys como 'Supervivientes' o 'GH VIP'. Pero no todo es positivo en su trayectoria vital y es que a día de hoy no se habla con parte de su familia.

Kiko Rivera, Elsa de "Frozen" e Isa P

Tras varios encontronazos el pasado verano, Chabelita Pantoja se ha alejado por completo de su madre y de su hermano. La tonadillera no ha querido pronunciarse públicamente respecto al drama que vive con su hija aunque no puede evitar emocionarse cada vez que se le nombra públicamente el tema. Por contra, Kiko Rivera tiene una actitud radicalmente distinta y es que no ha dejado de lanzar pullitas e indirectas a su hermana. Lo ha hecho en espacios de televisión, redes sociales y en declaraciones en distintos eventos de prensa, pero lo que poco podíamos imaginar es que también iba a utilizar el cumpleaños de su hermana para cargar directamente contra ella.

Rivera ha publicado en su perfil oficial de Instagram una imagen en la que le veamos a él junto a Chabelita e Isabel Pantoja. La instantánea elegida por Rivera es sin duda altamente emotiva y es que vemos a la intérprete de "Ahora estoy mejor" siendo una niña. El problema ha venido con el texto que acompaña a la misma. "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo", empieza diciendo Rivera, para seguir afirmando que "aun así siempre fuiste mi ojito derecho". El dj confiesa que efectivamente, "no nos hablamos" y le avisa que "no creo que lo haga, ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón". Por último, Kiko cierra esta cruel felicitación diciéndole a su germana que "como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaño (...) aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día".

Chabelita "mata" a Frozen

La chica ha optado por no responder a su hermano, al menos por ahora. No sorprendería por otro lado que esta respuesta se produzca la próxima semana mediante una entrevista en alguna reconocida publicación. Pese a ello, y hasta que pueda suceder, lo que sí tenemos claro es que Isa P se lo ha pasando en grande el día de su cumpleaños y es que tal y como hemos podido ver en sus Stories de Instagram, lo ha celebrado junto a su novio Asraf Beno y junto a sus amigos. Precisamente, en esta fiesta Chabelita recibía una tarta de la película "Frozen" y ha sido entonces cuando, representando lo que dice en su canción "Ahora estoy mejor", se ha convertido en la reina del hilo al "matar" a Frozen.