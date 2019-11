El zasca de Isa P a Kiko Rivera tras su cruel felicitación de cumpleaños

Chabelita Pantoja cumplía 24 años el pasado 8 de noviembre, una fecha sin duda importante para ella y toda su familia. La actual colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no pasó ese día sola y es que estuvo rodeada de sus amigos más íntimos y de Asraf Beno, su actual pareja. Los que no estuvieron a su lado fueron su madre Isabel Pantoja y su hermano mayor Kiko Rivera, con los que a día de hoy no mantiene relación alguna. En los últimos meses se ha producido un distanciamiento que a día de hoy parece insalvable y que está siendo protagonista de revistas y programas dedicados a la prensa rosa, especialmente de Telecinco.

Kiko Rivera e Isa P en 'Supervivientes'

Lo que poco podía esperar la intérprete de "Ahora estoy mejor" es que su hermano iba a felicitarla... aunque no de una forma demasiado positiva. El dj decidió compartir en su perfil oficial de Instagram una imagen de ambos cuando apenas eran unos niños junto a su madre. Lo que parecía un gesto de acercamiento del chico a su hermana no era tal y es que nos encontrábamos ante un regalo totalmente envenenado ya que esta instantánea venía acompañada de un duro texto a su hermana. "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo, aun así siempre fuiste mi ojito derecho", empezaba diciendo el artista, para dejar claro después que "ya no nos hablamos" y "no creo que lo haga".

El regalo del pequeño Alberto

El texto continuaba con un reproche de Kiko a su hermana: "Me has fallado en lo más profundo de mi corazón (...) como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños (...) aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer. Que tengas un feliz día". Pues bien, hasta ahora Isa P se había mantenido en silencio, una posición que ha cambiado este viernes 15 de noviembre. La artista y colaboradora televisiva ha publicado en su perfil oficial de Instagram una serie de vídeos en los que revelaba el bonito regalo que su hijo Albertito había hecho con sus propias manos: un collage en el que se podía leer "Felicidades mamá" junto a diferentes dibujos y elementos pegados por él.

En este Stories encontrábamos un directo zasca a su hermano y es que las imágenes venían acompañadas de la contundente frase: "Eso es la familia". En definitiva, Isa P dejaba claro que su verdadera familia es su hijo y que ella sí conoce el significado de la importante palabra, en respuesta a la afirmación de Kiko, que le decía que "no conoce el significado de esa palabra". Isa P respondía, lo hacía de forma sutil y no en un plató de televisión, como todos esperábamos, pero dejando claro que está tranquila y sigue recordando el duro mensaje que su hermano le dejó días atrás.