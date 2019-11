La bronca de Ana Rosa Quintana a Kiko Rivera por su cruel felicitación a Isa P

El pasado 8 de noviembre, Chabelita Pantoja cumplía 24 años y de entre todos los mensajes de cumpleaños que recibió, cabe destacar la surrealista felicitación que le hizo su hermano Kiko Rivera a través de su cuenta de Instagram. El cantante colgó una imagen en la que aparecían él y su hermana de pequeños junto a su madre. Sin embargo, el bonito gesto del hijo de la Pantoja guardaba una doble intención, lo comprobamos a leer el pie de foto: "No sabes lo que significa la palabra familia, tampoco has querido entenderlo. Aun así siempre fuiste mi ojito derecho".

Ana Rosa Quintana y Kiko Rivera en 'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa Quintana quiso aprovechar la visita de Kiko Rivera a su programa para no dejar pasar el tema y abroncar al DJ y cantante por la actitud que ha tenido con su hermana en los últimos meses. Y es que aunque el artista acudía al plató de 'El programa de Ana Rosa' este lunes,para promocionar su último sencillo, el tema principal de la conversación que mantuvo con la presentadora fue sobre su enfrentamiento con Isa P, la intérprete de "Ahora estoy mejor".

"¿Te has planteado, a la hora de escribir un tuit, dejarlo para un par de horas después?", le preguntó Ana Rosa al dj, saliendo en defensa de Isa P. "A mi hermana la adoro, quizás por ese cariño tan grande que le tengo y por eso me confundo de esa manera", explicó el joven otra vez, después de su comentado paso por 'Viva la vida'."Ayer la llamé y no me lo cogió, la volví a llamar y no me lo cogió, la escribí un WhatsAapp y no me respondió y por Instagram tampoco", añadió Kiko antes de ser nuevamente regañado.

Ana Rosa Quintana, máxima defensora de Isa P

Estas palabras no han conseguido frenar a la conductora y es que esta quiso seguir dando la cara por la colaboradora de su programa. "Ya tenemos una edad para pensar las cosas un poco más rápido. Hay que vivir el presente, que mañana no sabes que va a pasar. Hay que estar unidos", le reprochó esta a Rivera, al mismo tiempo que desaprobaba la actitud que tenia por redes sociales con Chabelita. Y aunque el cantante estaba arrepentido por su actitud, Ana Rosa le ha dado un consejo: "Cuando te viene la vida torcida hay que pensar en el presente".