La relación entre Kiko Rivera y Anabel Pantoja parece haber entrado en un punto de no retorno. El cantante y DJ ha sorprendido a los espectadores de 'Sálvame' entrando en directo en el programa para aclarar por qué ha decidido apartar de su vida a su prima, a la que hasta hace relativamente poco consideraba prácticamente como a una hermana.

Anabel Pantoja y Kiko Rivera

Todo empezó cuando la colaboradora de 'Sálvame' comentó que estaba molesta con su primo. La sobrina de Isabel Pantoja aseguró no entender el por qué de su reciente distanciamiento, aunque suponía que la raíz del problema se encontraría en el conflicto que éste mantiene con su madre: "Yo creo que él da por hecho que yo estoy del lado de mi tía".

"Estoy molesta porque le he perdido. A mí me gustaría hablar con él pero si él no quiere yo tampoco voy a obligarle", afirmaba Anabel poco antes de que su primo entrase en directo para explicarle, entre otras cosas, por qué hace unas horas la ha dejado de seguir en Instagram. "No me aporta nada. ¿Para qué seguir a alguien que no me interesa nada de lo que ponga?", espetó Kiko.

El ex-concursante de 'Gran Hermano VIP' no se quedó ahí y puso fecha al conflicto: "Yo la dejé un poco de lado el día que me dijo que no quería que yo le enseñase nada porque cómo iba ella a reaccionar. Desde ese día entendí que no debía estar a su lado". Y prosiguió: "Me duele, pero estoy en un momento de mi vida que si alguien no quiere escuchar la verdad, si alguien no quiere escuchar mi verdad ¿para qué tenerla al lado?".

Una reconciliación con condiciones

Aún así, Kiko no cerró la puerta del todo a una posible reconciliación. "Claro que se puede solucionar". Sin embargo, no parece que vaya a ser posible a corto plazo mientras su prima quiera seguir manteniéndose públicamente en un segundo plano en cuanto al conflicto entre madre e hijo se refiere: "Si ella se ha sentido sola, yo llevo sintiéndome solo unos cuantos meses".

"Lo que hay que hacer es escuchar las verdades y mi prima se ha negado y por eso la he apartado", insistía el sevillano, que confía en que algún día su prima acceda a ver las pruebas de lo que le habrían hecho su madre y su tío Agustín y que acabe poniéndose de su lado. "Me duele tener las pruebas y que no quiera verlo".