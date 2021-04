La vuelta de Anabel Pantoja a 'Sálvame' coincidió con el estreno de la nueva edición de 'Supervivientes', algo lógico teniendo en cuenta que la pareja de la colaboradora, Omar Sánchez, es concursante del reality de Telecinco. No obstante, la sobrina de la tonadillera vuelve al trabajo con un pequeño problema: encontrarse imágenes a diario de su pareja con Melyssa Pinto, su gran amiga y supuesta tentación en Honduras.

Anabel Pantoja enfadada dirigiéndose a las cámaras de 'Sálvame'

Pero, para los compañeros de la colaboradora no es una relación de amistad a secas, sino que podría haber algo más. Así lo han manifestado Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros, quienes no han perdido la oportunidad de lanzarle dardos continuamente a Pantoja, hasta que ha explotado. "¿Dónde está la Anabel divertida? Siempre estás enfadada", decía el presentador mientras provocaba la ira de su compañera.

Recogiendo sus cosas, "La Anabel amargada se va a su casa porque no sabe trabajar" decía dirigiéndose directamente a cámara, pero Vázquez y Matamoros siguieron metiendo leña al fuego y la corrigieron: "¡No hemos dicho amargada, hemos dicho enfadada!". No obstante, el equipo de dirección del programa vespertino de Telecinco consiguió calmar a su trabajadora y se quedó en el plató merendando.

Anabel Pantoja declara la guerra a Kiko Matamoros

En pleno brote, la colaboradora confesó que le agotaba que siempre que ponían un vídeo de Omar no la dejaban hablar. "¿Tiene que hablar las cuatro horas y media que tenemos? Me voy porque Matamoros me agota", sentenciaba la sobrina de Isabel Pantoja. Al mismo tiempo, mandó un pequeño recado a la dirección de 'Sálvame': "Lo que no puede hacer el director todos los lunes es poner un puñetero vídeo de Omar y Melyssa donde no hay nada ¡Es que es muy pesado y muy cansino!".