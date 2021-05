La inesperada felicitación de Kiko Rivera a Isabel Pantoja en el Día de la Madre

Kiko Rivera ha dejado de lado su enfrentamiento con Isabel Pantoja en una fecha tan señalada como el día de la madre. El hijo de la artista ha usado sus redes para felicitar a su mujer Irene Rosales, recordar a su suegra y hacerle un guiño a su madre. El DJ, que está en plena guerra con la tonadillera, con la que lleva meses sin tener ningún tipo de contacto ni acercamiento.

Este detalle podría ser una forma de que madre e hijo se acerquen a hundir el hacha de guerra y que pudiera haber un entendimiento entre ambos. Esto ocurre después de que se conociera que su madre borró el nombre de Kiko Rivera en las flores que envió a la tumba de Paquirri, algo que ha recordado María Patiño. La presentadora de 'Socialité' señala que esta felicitación podría ser un dardo envenenado.

Kiko Rivera ha usado de nuevo su Instagram para asegurar que él no ha tenido este detalle porque busque una posible reconciliación. "No espero ni quiero reconciliación ninguna. Solo que yo no tengo esos detalles tan feos... Y tengo corazón, que es algo que algunos Pantoja carecen". Se confirma así que el DJ estaba haciendo referencia al gesto de su madre de borrar su nombre de las flores para su padre.

La opinión de Anabel Pantoja

La prima de Kiko Rivera estuvo en el programa 'Socialité' y comentó lo que pensaba sobre esta felicitación. "Si lo ha sentido así, yo me alegro. Obviamente, una madre no se te puede olvidar, aunque haya pasado todo eso". Anabel Pantoja también ha confesado que su primo había dejado de seguirla en redes: "Ayer un montón de personas me escribieron para decirme que me había dejado de seguir Kiko. Me quedé en shock, pero no pasa nada, yo le voy a respetar".