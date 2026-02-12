La 1 emitirá 'Anatomía de un instante', la serie de Movistar Plus+ sobre el 23F

Por Fernando S. Palenzuela |

RTVE ha dado un giro sorprendente a nivel de ficción al anunciar la emisión en abierto de 'Anatomía de un instante'. La serie, original de Movistar Plus+, recoge el golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981 y resulta una adaptación de la novela homónima que Javier Cercas publicó en el año 2009.

El ente público acogerá la miniserie en una única jornada para recordar aquella noche de hace 45 años en la que la Transición podría haberse desmantelado para dar lugar a otro régimen dictatorial. El día elegido ha sido el domingo 22 de febrero, justo un día antes de la fecha, cuando se emitirán en prime time los cuatro episodios que componen la miniserie. En principio, este día debería verse la segunda entrega de 'Top Chef: dulces y famosos', por lo que queda por saber la estrategia que toma TVE con el talent show.

David Lorente interpreta a Antonio Tejero en 'Anatomía de un instante'

Aunque este es un movimiento bastante anómalo, entra dentro del nuevo rumbo que ha tomado la plataforma de Telefónica. Tal y como comentaron en el FesTVal, se han abierto a que sus productos viajen más allá de su territorio para ser exprimidos al máximo, como ha pasado con producciones como 'Muertos S.L.', que fue vendida a Netflix.

Así es 'Anatomía de un instante'

Eduard Fernández como Santiago Carrillo en 'Anatomía de un instante'

La noche en la que Antonio Tejero entró a la fuerza en el Congreso de los Diputados,. Interpretados por Álvaro Morte Manolo Solo , respectivamente, esta producción de Movistar Plus+ en colaboración con DLO y en asociación con ARTE France refleja los sucesos de aquella jornada.

Alberto Rodríguez dirige esta miniserie, además de escribirla en compañía de Rafael Cobos y Fran Araújo. Junto a los actores antes mencionados, encontramos a David Lorente como el teniente coronel Tejero, Miki Esparbé como el rey Juan Carlos I y Juanma Navas como el militar Alfonso Armada, entre otros.