Miki Esparbé ('Anatomía de un instante'): "No me apunté a clases de caza para interpretar a Juan Carlos I"

Publicado: Sábado 22 Noviembre 2025 11:45 (hace 2 horas)|
Serie relacionada
Anatomía de un instante
2025 - Act
España 1 temporada 4 capítulos
Drama
Titulares de David Lorente
- "Me atrajo poder contar algo más de Tejero que el ratito que tenemos archivisto"
- "Ver el momento que hemos visto siempre desde el mismo plano, pero desde diferentes perspectivas, simboliza lo que pretende la serie"
- "'Anatomía de un instante' pretende observar el 23F desde otros puntos de vista"
- "Fue muy emocionante pensar que iba a interpretar a Tejero"
- "Uno se mete en este trabajo para hacer este tipo de personajes"
- "Evité continuamente el peligro de juzgarlo a toro pasado"
- "Descubrir cómo era Tejero no ha sido fácil, es un tipo bastante hermético"
- "Me tranquilizó ver que me parecía cuando me caracterizaron"
- "Alberto Rodríguez me dijo que todo español con bigote y un tricornio se parece a Tejero"
- "Quedan muchas cosas por saber, pero ojalá la serie sirva para eso, para promover las ganas de investigar y saber qué pasó"
Titulares de Miki Esparbé
- "Estos son los hechos que nos han llegado, porque hay mucho que no sabemos"
- "El rey no era el salvador de la democracia, era el salvador de la corona"
- "El rey escogió la democracia como el sistema que mejor podía arraigar la monarquía"
- "La ambigüedad de la figura del rey fue de lo que más me atrajo de esta historia"
- "Lo más difícil a priori fue vencer el prejuicio en torno a la figura de Juan Carlos"
- "La serie tiene la tensión entre lo privado y lo público, teníamos que crear la dinámica en la intimidad"
- "He intentado dibujar una figura que era muy seductora, ambiciosa, estratega..."
- "Si hubiera sido otro director me lo habría replanteado, pero sabiendo cómo es Alberto sabía que sería un trabajo muy sofisticado"
- "No me apunté a clases de caza"
- "Era un riesgo grande interpretar a uno de los personajes más parodiados de la historia de España"
- "No necesito una prótesis en la nariz para hacer de Juan Carlos I"
- "Es evidente que hay muchos archivos que desaparecieron"
- "Es una aberración que no sepamos qué ha pasado con esos documentos"