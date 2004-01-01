ENTREVISTA

Miki Esparbé ('Anatomía de un instante'): "No me apunté a clases de caza para interpretar a Juan Carlos I"

Miki Esparbé y David Lorente se meten en la piel de dos figuras tan históricas como controvertidas en la serie original de Movistar Plus+.

1.231

Alejandro Rodera | Serie relacionada Anatomía de un instante 2025 - Act España 1 temporada 4 capítulos Drama Titulares de David Lorente "Me atrajo poder contar algo más de Tejero que el ratito que tenemos archivisto"

"Ver el momento que hemos visto siempre desde el mismo plano, pero desde diferentes perspectivas, simboliza lo que pretende la serie"

"'Anatomía de un instante' pretende observar el 23F desde otros puntos de vista"

"Fue muy emocionante pensar que iba a interpretar a Tejero"

"Uno se mete en este trabajo para hacer este tipo de personajes"

"Evité continuamente el peligro de juzgarlo a toro pasado"

"Descubrir cómo era Tejero no ha sido fácil, es un tipo bastante hermético"

"Me tranquilizó ver que me parecía cuando me caracterizaron"

"Alberto Rodríguez me dijo que todo español con bigote y un tricornio se parece a Tejero"

"Quedan muchas cosas por saber, pero ojalá la serie sirva para eso, para promover las ganas de investigar y saber qué pasó" Titulares de Miki Esparbé "Estos son los hechos que nos han llegado, porque hay mucho que no sabemos"

"El rey no era el salvador de la democracia, era el salvador de la corona"

"El rey escogió la democracia como el sistema que mejor podía arraigar la monarquía"

"La ambigüedad de la figura del rey fue de lo que más me atrajo de esta historia"

"Lo más difícil a priori fue vencer el prejuicio en torno a la figura de Juan Carlos"

"La serie tiene la tensión entre lo privado y lo público, teníamos que crear la dinámica en la intimidad"

"He intentado dibujar una figura que era muy seductora, ambiciosa, estratega..."

"Si hubiera sido otro director me lo habría replanteado, pero sabiendo cómo es Alberto sabía que sería un trabajo muy sofisticado"

"No me apunté a clases de caza"

"Era un riesgo grande interpretar a uno de los personajes más parodiados de la historia de España"

"No necesito una prótesis en la nariz para hacer de Juan Carlos I"

"Es evidente que hay muchos archivos que desaparecieron"

"Es una aberración que no sepamos qué ha pasado con esos documentos"

Ver todos los comentarios

Recomendamos