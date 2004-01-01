FormulaTV
ENTREVISTA

Miki Esparbé ('Anatomía de un instante'): "No me apunté a clases de caza para interpretar a Juan Carlos I"

Miki Esparbé y David Lorente se meten en la piel de dos figuras tan históricas como controvertidas en la serie original de Movistar Plus+.

1.231

Alejandro RoderaPublicado: Sábado 22 Noviembre 2025 11:45 (hace 2 horas)

Serie relacionada

Anatomía de un instante

Anatomía de un instante

2025 - Act

España 1 temporada 4 capítulos

Drama

Titulares de David Lorente

  • "Me atrajo poder contar algo más de Tejero que el ratito que tenemos archivisto"
  • "Ver el momento que hemos visto siempre desde el mismo plano, pero desde diferentes perspectivas, simboliza lo que pretende la serie"
  • "'Anatomía de un instante' pretende observar el 23F desde otros puntos de vista"
  • "Fue muy emocionante pensar que iba a interpretar a Tejero"
  • "Uno se mete en este trabajo para hacer este tipo de personajes"
  • "Evité continuamente el peligro de juzgarlo a toro pasado"
  • "Descubrir cómo era Tejero no ha sido fácil, es un tipo bastante hermético"
  • "Me tranquilizó ver que me parecía cuando me caracterizaron"
  • "Alberto Rodríguez me dijo que todo español con bigote y un tricornio se parece a Tejero"
  • "Quedan muchas cosas por saber, pero ojalá la serie sirva para eso, para promover las ganas de investigar y saber qué pasó"

Titulares de Miki Esparbé

  • "Estos son los hechos que nos han llegado, porque hay mucho que no sabemos"
  • "El rey no era el salvador de la democracia, era el salvador de la corona"
  • "El rey escogió la democracia como el sistema que mejor podía arraigar la monarquía"
  • "La ambigüedad de la figura del rey fue de lo que más me atrajo de esta historia"
  • "Lo más difícil a priori fue vencer el prejuicio en torno a la figura de Juan Carlos"
  • "La serie tiene la tensión entre lo privado y lo público, teníamos que crear la dinámica en la intimidad"
  • "He intentado dibujar una figura que era muy seductora, ambiciosa, estratega..."
  • "Si hubiera sido otro director me lo habría replanteado, pero sabiendo cómo es Alberto sabía que sería un trabajo muy sofisticado"
  • "No me apunté a clases de caza"
  • "Era un riesgo grande interpretar a uno de los personajes más parodiados de la historia de España"
  • "No necesito una prótesis en la nariz para hacer de Juan Carlos I"
  • "Es evidente que hay muchos archivos que desaparecieron"
  • "Es una aberración que no sepamos qué ha pasado con esos documentos"

