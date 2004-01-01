Movistar Plus+ saca del cajón 'Terra Alta', su otra adaptación de Javier Cercas tras 'Anatomía de un instante'

Movistar Plus+ |

Movistar Plus+ se ha sacado otra serie española de debajo de la manga para rematar el año. Tras adquirir 'Silencio' y programarla para el 1 de diciembre, la plataforma de Telefónica ha anunciado que 'Terra Alta', la adaptación de la novela homónima de Javier Cercas, verá la luz el 4 de diciembre. De este modo, se pone fin a un extenso periodo de hermetismo con respecto al proyecto, cuyo rodaje arrancó en julio de 2024 al ser anunciado como una producción original del servicio.

Sin embargo, casi año y medio después la nota de prensa con la que se desveló el título ha sido eliminada del portal de Movistar Plus+, lo cual podría indicar que finalmente será tan solo un lanzamiento exclusivo, al estilo de 'La caza. Irati'. En cualquier caso, lo más destacado es que 'Terra Alta' ya ha fijado esa fecha en el calendario y, por tanto, a partir de ese momento podremos ver a Miguel Bernardeau en acción.

El actor de 'Querer' interpreta a un policía, Melchor Marín, que debe revivir su oscuro pasado cuando se produce un doble asesinato. La ficción supone una nueva adaptación de Cercas tras la reciente 'Anatomía de un instante', en este caso tomando como base el Premio Planeta de 2019. La producción del thriller policiaco corre a cargo de Secuoya Studios, mientras que Eduard Cortés se desempeña como director y Eligio R. Montero y Carmen López-Areal como guionistas.