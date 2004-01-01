ENTREVISTA

Alberto Rodríguez: "No hay espacio para las sombras de la especulación en 'Anatomía de un instante'"

Hablamos con Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo, los principales responsables creativos de la serie original de Movistar Plus+.

3.714

Alejandro Rodera | Serie relacionada Anatomía de un instante 2025 - Act España 1 temporada 4 capítulos Drama Titulares de Alberto Rodríguez "El libro me pareció muy emocionante desde el principio"

"La adaptación se convirtió en una pesadilla porque la novela de Cercas no para de ramificarse"

"Uno de los grandes retos era conseguir emoción y eso tiene mucho que ver con el punto de vista"

"Hay una intención estética en cada capítulo para contar con cuatro composiciones distintas"

"Cuando te dicen que Álvaro Morte va a ser Suárez es bastante chocante"

"Álvaro es tan presidenciable por su poder de convicción y su elegancia que tenía todas las papeletas para ser un buen Suárez"

"En este casting todo el mundo está en su sitio"

"Cualquier tipo de teoría de la conspiración no tenía sentido porque íbamos a seguir el libro de Cercas"

"No hubo espacio para las sombras de la especulación"

"No hay que perder de vista que las libertades y las conquistas son efímeras"

"Estamos viendo que en algunos países se están desmontando ciertas libertades" Titulares de Rafael Cobos "La novela tiene un valor literario muy difícil de transferir a nuestro lenguaje"

"Alberto apostó por centrar el cuarto episodio en el juicio, pero nosotros no lo teníamos claro"

"Fue difícil encontrar el viaje de cada uno de los personajes para que nos emocionáramos con ellos"

"La prueba infalible es que a Álvaro Morte le quedaba la ropa de los setenta como a nadie" Titulares de Fran Araújo "Todos tenemos un vínculo con los políticos, pero no con los militares, que ya no forman parte de la esfera pública"

"Tuvimos que hacer un esfuerzo para entender la mentalidad del militar"

"Lo más estimulante de todo el proceso fue encontrar la forma sobre la marcha"

"Teníamos que encontrar el tono adecuado para cada personaje"

"Hay muchísima gente que se da cuenta de que es Álvaro Morte cuando ve los créditos"

Ver todos los comentarios

Recomendamos