Alberto Rodríguez: "No hay espacio para las sombras de la especulación en 'Anatomía de un instante'"

Publicado: Viernes 21 Noviembre 2025 09:15 (hace 2 horas)|
Serie relacionada
Anatomía de un instante
2025 - Act
España 1 temporada 4 capítulos
Drama
Titulares de Alberto Rodríguez
- "El libro me pareció muy emocionante desde el principio"
- "La adaptación se convirtió en una pesadilla porque la novela de Cercas no para de ramificarse"
- "Uno de los grandes retos era conseguir emoción y eso tiene mucho que ver con el punto de vista"
- "Hay una intención estética en cada capítulo para contar con cuatro composiciones distintas"
- "Cuando te dicen que Álvaro Morte va a ser Suárez es bastante chocante"
- "Álvaro es tan presidenciable por su poder de convicción y su elegancia que tenía todas las papeletas para ser un buen Suárez"
- "En este casting todo el mundo está en su sitio"
- "Cualquier tipo de teoría de la conspiración no tenía sentido porque íbamos a seguir el libro de Cercas"
- "No hubo espacio para las sombras de la especulación"
- "No hay que perder de vista que las libertades y las conquistas son efímeras"
- "Estamos viendo que en algunos países se están desmontando ciertas libertades"
Titulares de Rafael Cobos
- "La novela tiene un valor literario muy difícil de transferir a nuestro lenguaje"
- "Alberto apostó por centrar el cuarto episodio en el juicio, pero nosotros no lo teníamos claro"
- "Fue difícil encontrar el viaje de cada uno de los personajes para que nos emocionáramos con ellos"
- "La prueba infalible es que a Álvaro Morte le quedaba la ropa de los setenta como a nadie"
Titulares de Fran Araújo
- "Todos tenemos un vínculo con los políticos, pero no con los militares, que ya no forman parte de la esfera pública"
- "Tuvimos que hacer un esfuerzo para entender la mentalidad del militar"
- "Lo más estimulante de todo el proceso fue encontrar la forma sobre la marcha"
- "Teníamos que encontrar el tono adecuado para cada personaje"
- "Hay muchísima gente que se da cuenta de que es Álvaro Morte cuando ve los créditos"