ENTREVISTA

Alberto Rodríguez: "No hay espacio para las sombras de la especulación en 'Anatomía de un instante'"

Hablamos con Alberto Rodríguez, Rafael Cobos y Fran Araújo, los principales responsables creativos de la serie original de Movistar Plus+.

3.714

Alejandro RoderaPublicado: Viernes 21 Noviembre 2025 09:15 (hace 2 horas)

Serie relacionada

Anatomía de un instante

Anatomía de un instante

2025 - Act

España 1 temporada 4 capítulos

Drama

Titulares de Alberto Rodríguez

  • "El libro me pareció muy emocionante desde el principio"
  • "La adaptación se convirtió en una pesadilla porque la novela de Cercas no para de ramificarse"
  • "Uno de los grandes retos era conseguir emoción y eso tiene mucho que ver con el punto de vista"
  • "Hay una intención estética en cada capítulo para contar con cuatro composiciones distintas"
  • "Cuando te dicen que Álvaro Morte va a ser Suárez es bastante chocante"
  • "Álvaro es tan presidenciable por su poder de convicción y su elegancia que tenía todas las papeletas para ser un buen Suárez"
  • "En este casting todo el mundo está en su sitio"
  • "Cualquier tipo de teoría de la conspiración no tenía sentido porque íbamos a seguir el libro de Cercas"
  • "No hubo espacio para las sombras de la especulación"
  • "No hay que perder de vista que las libertades y las conquistas son efímeras"
  • "Estamos viendo que en algunos países se están desmontando ciertas libertades"

Titulares de Rafael Cobos

  • "La novela tiene un valor literario muy difícil de transferir a nuestro lenguaje"
  • "Alberto apostó por centrar el cuarto episodio en el juicio, pero nosotros no lo teníamos claro"
  • "Fue difícil encontrar el viaje de cada uno de los personajes para que nos emocionáramos con ellos"
  • "La prueba infalible es que a Álvaro Morte le quedaba la ropa de los setenta como a nadie"

Titulares de Fran Araújo

  • "Todos tenemos un vínculo con los políticos, pero no con los militares, que ya no forman parte de la esfera pública"
  • "Tuvimos que hacer un esfuerzo para entender la mentalidad del militar"
  • "Lo más estimulante de todo el proceso fue encontrar la forma sobre la marcha"
  • "Teníamos que encontrar el tono adecuado para cada personaje"
  • "Hay muchísima gente que se da cuenta de que es Álvaro Morte cuando ve los créditos"

