La 1 presenta 'Promesas de arena', recuperando la aventura clásica en un entorno exótico pero devastado

'Promesas de arena' es uno de los proyectos más ambiciosos que Televisión Española tiene pendiente de estreno. Aunque todavía se desconoce cuándo llegarán sus capítulos a la parrilla de La 1, el ente público ha aprovechado el Showcase 2019 de RTVE para presentar esta ficción, que es la adaptación de una novela homónima, a todos los asistentes, entre los que ha estado FormulaTV.

Andrea Duro, junto a responsables de TVE y de la serie 'Promesas de arena'

La protagonista de esta historia es Andrea Duro, una educadora social llamada Lucía. "Decide irse a Libia a colaborar con una ONG y cuando llega ve un mundo muy desconocido para ella, pero va a descubrir una pasión, el amor, la amistad verdadera...", explica Duro, quien asegura sobre su personaje que "es muy bonito porque empieza de una forma y no deja de crecer, tiene un arco muy importante".

Adelantando más de la trama, el director Joaquín Llamas define este melodrama como "una historia del amor donde los sentimientos se acrecientan por el entorno, que es un ambiente tan hostil. Los personajes se tienen que mover por un sitio precioso pero devastado". Por su parte Ignasi Rubio, guionista de la serie junto a Guadalupe Rilova (y argumento de Rubio y Laura Garzón) a partir de la novela, declara que "principalmente queríamos mostrar la historia de amor y, a partir de ahí, construir unos elementos para que tuviera la mejor forma posible".

La adaptación del libro

"Cuando leí el libro lo veía en imágenes", segura Amparo Miralles, directora ejecutiva de Atlantia Media. "Veía claramente que había una serie, y no siempre consigues convencer a tanta gente, pero convencimos a TVE de que la historia era potente", cuenta Miralles. Pero en cuanto a la grabación contaban con algo en su contra, pues se basa en Libia y no podían grabar allí. "No podemos ir donde se basa la serie y quedarnos en España podría restarle interés. Libia tiene unas características concretas y era importante estar en ese entorno tanto para el equipo como para los actores", cuenta la ejecutiva sobre la localización que acabó eligiendo Túnez para recrear Libia.

Andrea Duro, en 'Promesas de arena'

Recuperando la aventura clásica

El productor ejecutivo de TVE, Javier García, ha querido mostrar qué es lo que le llamó a la atención de la propuesta: "Lo que nos gustaba es que recupera la aventura clásica". Y es que 'Promesas de arena' "está situada en un entorno exótico y eso es lo que hace que sea tan especial". Al haber rodado en África, Miralles explica que "la complicación del idioma se añadía", pues "había capitulares de tunecinos que eran actores buenísimos pero en los ensayos y grabación era complicado porque había que traducir al árabe o al francés... y eso tiene una magnitud más grande de lo que parece". Sin embargo, tiene claro que "era muy difícil, pero gratificante".

Para concluir la presentación, Andrea Duro ha hablado de su experiencia personal como actriz dentro de este proyecto. "Tener actores de la talla de Daniel Grao y Blanca Portillo siempre es un plus y para mí es como si me regalan tres meses de un taller de interpretación pero trabajando". Por todo esto, la joven artista reconoce estar "tremendamente agradecida, porque la experiencia ha sido dura pero muy satisfactoria. Lucía va a llegar al corazón de los demás", promete.