Durante la mañana del 30 de agosto de 2021, varias personalidades de Radio Televisión Española se han reunido en los Jardines de Prado del Rey para avanzar y presentar la temporada de informativos que llega en septiembre a las cadenas del ente público. De esta manera, José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, ha estado comentando las novedades y ha respondido a las preguntas de los periodistas allí presentes, quienes se han interesado por el futuro de 'La 2 Noticias'.

Paula Sainz-Pardo, presentadora de 'La 2 noticias'

"Esta cuestión me la han ido formulando tanto desde el Consejo de Informativos a algunos de los trabajadores de esta empresa y yo siempre les he dicho lo mismo y es lo que voy a repetir aquí", empezaba diciendo el presidente de la corporación. "'La 2 Noticias' es un proyecto de innovación, de buscar la otra cara de la noticia, de indagar en nuevos lenguajes, en nuevas narrativas, en nuevos temas y en nuevos enfoques. Una televisión pública como la nuestra, no puede renunciar a la innovación y a nadar en la creación de nuevos contenidos", añadía, presumiendo de lo que suponen esos informativos en La 2.

"Por lo tanto, es algo que está ahí, que queremos que se desarrolle, que queremos que tenga una presencia, adaptándose también a esta nueva RTVE, a este nuevo contexto también de consumo y de información", agregaba Tornero. "Tendrá su momento oportuno cuando se reúnan los recursos necesarios para ponerlo en marcha con ese nuevo formato que queremos que tenga 'La 2 Noticias'. No queremos renunciar a lo que son nuestras señas de identidad", desvelaba el periodista y catedrático.

La respuesta de Crespo

Tras las palabras de José Manuel Pérez Tornero, Esteve Crespo, director de Contenidos Informativos ha respondido a sus declaraciones, dando a entender que 'La 2 Noticias' es un formato que no quieren dejar escapar, pero todavía no tiene fecha de regreso, a pesar de que en julio de 2020 se señalaba que los informativos volverían a la pequeña pantalla en 2021 tras ser suspendido por "motivos sanitarios".