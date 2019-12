De 'La 2 Noticias' a los debates electorales: Los 10 mejores informativos o coberturas de 2019

El 2019 ya está dando sus últimos suspiros. El año está a punto de llegar a su fin y dar la bienvenida al 2020 es uno de nuestros objetivos más cercanos. Como todos los años, la televisión nos ha acompañado día tras día y nos ha servido de altavoz para todo aquello que ocurre en el mundo y que se convierte en noticia de interés general.

Cuando queremos saber qué ha pasado en el país y a nivel internacional encendemos la televisión y enchufamos el canal en el que más confiamos para ser testigos de la última hora de lo que queremos seguir. 2019 ha sido un año movido en lo que a política se refiere. Y es quey vivir sin gobierno ha estado a la orden del día desde el mes de abril.

El asunto de Cataluña, los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica, todo lo que oculta ETA desde que la banda terrorista firmó el alto al fuego y programas que siempre consiguen sorprendernos con documentales sobre cualquier aspecto de actualidad se han colado en nuestro ranking de mejores formatos informativos y coberturas del año. ¿Añadirías alguna más?

Paula Sainz-Pardo Hilara en 'La 2 noticias'

1 'La 2 Noticias'

Paula Sainz-Pardo Hilara en 'La 2 noticias'

El primero en el ranking no podía ser otra que 'La 2 Noticias'. De lunes a jueves, a las 20:30h, podemos estar al tanto de todo lo que ocurre alrededor de nosotros si conectamos la segunda cadena del ente público. Paula Sainz-Pardo Hilara es la encargada de conducir este espacio informativo que, para todos aquellos que buscan conocer más a fondo las últimas noticias sobre cualquier asunto importante y explorar más a fondo el ámbito de la ciencia o la cultura, este es su canal. El formato lleva en antena desde noviembre de 1994 y 25 años después continúa al pie del cañón posicionándose como uno de los mejores informativos del panorama nacional. Sin embargo, en agosto sufrió un parón debido a que no había personal suficiente para poder llevarlo a cabo.

2 'Salvados' entrevista al Papa

El Papa y Jordi Évole en 'Salvados'

El miércoles 10 de abril vivimos uno de los momentos televisivos que, sin lugar a dudas, pasará a la historia. laSexta consiguió una de las entrevistas más esperadas desde hace muchos años y supo llevarla de la manera correcta. Y es que el Papa Francisco, el máximo exponente de la Iglesia católica se sentó junto a Jordi Évole para responder a todas las preguntas que 'Salvados' le tenía preparado. El presentador supo tocar todos los temas de actualidad, habló de los refugiados, sacó el lado más humano del Papa, que afirmó no entender por qué Europa no permitía que entrara toda esa gente. Hablaron también de todo lo que rodeaba al Open Arms, de las injusticias económicas, de los abusos sexuales por parte de la Iglesia, de la identidad sexual, de la homosexualidad, del machismo o de todo lo referente a Franco, tema que prefirió mantener al margen. Una entrevista que cualquier periodista quisiera hacer y que estuvo a la altura de las circunstancias.

3 Debate electoral Atresmedia 28-A

Los cuatro candidatos en el debate electoral de Atresmedia

Uno de los temas candentes de este año ha sido la política. En mayo vivimos las primeras elecciones a Presidente del Gobierno del año y las que se suponía que serían las únicas. Pero esto no fue así. Y es que, al no llegar a la mayoría absoluta por parte ni de la izquierda ni de la derecha y no lograr ningún acuerdo, en noviembre vivimos unas segundas con resultados diferentes pero no mucho más claros. Si mezclamos política y televisión, lo que se nos viene a la cabeza irremediablemente son los debates electorales previos a las elecciones. Por esto, no podía faltar en este ranking el que se celebró en Atresmedia el día 23 de abril, cinco días antes de que tuvieran lugar las elecciones. Este fue el único que reunió a los líderes de los cuatro partidos políticos mayoritarios: Pablo Casado, Pedro Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Todos ellos lucharon por conseguir cuantos más votos mejor y trataron temas candentes como la cultura, los pactos que podrían hacer tras las elecciones, la política en Cataluña, la educación, la sanidad o la corrupción.

4 ETA, el fin del silencio

Protagonistas de 'ETA, el fin del silencio'

En diciembre de 2019 llegó a Movistar + un documental muy esperado por toda la audiencia. La producción está compuesta por seis episodios y nos acerca la vida de diferentes detenidos de los presos de ETA a través del diálogo, y nos recuerda todo aquello que hemos vivido pero que habíamos podido olvidar. En sus capítulos volvemos a vivir aquella angustia que sufrimos cuando Miguel Ángel Blanco estuvo secuestrado, el asesinato de José Pardines o la muerte de Fermín Monasterio. A partir de ese momento empezamos a vivir los peores años recordando masacres como la de Hipercor y, tiempo después, el final de la banda terrorista gracias a la derrota con la policía.

5 Debate electoral de laSexta con mujeres 10-N

Cinco mujeres protagonistas en el debate de laSexta

Las ganas de terminar con un gobierno bien formado en España han ido creciendo a lo largo de los meses y convocar unas nuevas elecciones después de que ninguno de los partidos lograran conquistar a los votantes ni ponerse de acuerdo dio mucho que hablar. El 10 de noviembre se celebraron las nuevas votaciones después de que las generales del 28 de abril fueran un verdadero fracaso. De la misma manera que hemos hablado del debate en el tercer puesto de este ranking, en esta ocasión también fue un evento digno de ver en televisión, que se emitió en el mes de noviembre, días antes de la celebración de las elecciones. En este caso, las protagonistas fueron todas mujeres, que en laSexta trasladaron sus ideas a toda la población: Inés Arrimadas, María Jesús Montero, Ana Pastor, Rocío Monasterio e Irene Montero fueron las encargadas de representar a los cinco partidos con más representación del momento.

6 La cobertura de 'Los desayunos' con la exhumación de Franco

Xabier Fortes al frente de la cobertura de la exhumación de Franco

2019 pasará a la historia de España por convertirse en el año en el que los restos mortales de Francisco Franco fueron exhumados y sacados del Valle de los Caídos, emplazamiento en el que se encontraban desde su muerte. Las cadenas se volcaron con la cobertura de los hechos, pero de entre todas ellas destacó la labor de Xabier Fortes al frente de 'Los desayunos de TVE'. El periodista contó en plató con una mesa de expertos, así como con reportajes que repasaban la vida del dictador. Las entrevistas también estuvieron presentes durante toda esa mañana en la que La 1 se convirtió en la única cadena en mantener una señal ininterrumpida de lo que ocurría en el Valle de los Caídos y en el cementerio de Mingorrubio.

7 La humanidad de Carlos Franganillo en el 'Telediario' con las inundaciones por gota fría en la Vega Baja

Carlos Franganillo en la Vega Baja

Toda España ha sufrido a manos de los temporales. En septiembre de 2019 hemos sido testigos de tormentas de un calibre pocas veces antes visto, que han atacado y destrozado zonas del país que nunca hubiéramos pensado. Alicante, Murcia y Almería fueron víctimas de la Dana y de los consecuentes desbordamientos del río Segura. Todas esas zonas, unas más que otras, han sufrido momentos muy desagradables y los periodistas encargados de cubrir la situación tampoco lo han tenido nada fácil. Carlos Franganillo, del 'Telediario' de TVE, nos mostró a pie de calle cuál era la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo en Orihuela y cómo la riada había afectado a la zona. Sin importarle lo que pudiera ocurrirle, todo desde su percepción más cercana. Su trabajo fue muy aplaudido gracias a su paso a paso y a su lado más humano.

8 'Al rojo vivo': Objetivo La Moncloa 10N

Antonio García Ferreras analiza las elecciones

Antonio García Ferreras sabe sacar partido de cualquier acontecimiento político que ocurra a lo largo del año. Y si se trata de unas elecciones, el presentador no desaprovecha la situación y consigue un antes, un mientras y un después diferente al del resto de cadenas. Después de seguir de cerca los resultados de las segundas elecciones de noviembre, Ferreras llevó a cabo en 'Al rojo vivo' la programación especial de laSexta en el día seleccionado para ello, desde el momento en el que empezaban a acumularse los votos, a las 14:00h, pero no se hizo mucho más intenso hasta que empezaron a salir a la luz los primeros recuentos. A partir de ese momento, se comentaron los resultados con distintas perspectivas pero siempre con el sello García Ferreras.

9 'Equipo de Investigación' con Gloria Serra

Gloria Serra en 'Equioo de investigación'

Uno de los espacios informativos más exitosos de la televisión en España es 'Equipo de investigación'. En enero de 2011 se estrenó en Antena 3 el formato televisivo en horario de late night hasta que pasó a laSexta en el año 2013 y comenzó a emitirse en forma de reportajes en prime time. Glòria Serra ha sido su presentadora desde el minuto cero hasta la actualidad, y en este año hemos sido testigos de reportajes de éxito a lo largo de su undécima temporada. Desde un especial del juicio de Ana Julia hasta la misteriosa historia que rodea a la viuda de la CAM o los fakes del consumo. Siempre están al pie del cañón con cualquier aspecto de actualidad para que nada se quede en el tintero.

10 'En el punto de mira'

Imagen de 'En el punto de mira'

Si formatos como 'Equipo de investigación' han ocupado un hueco en nuestro ranking, otros como 'En el punto de mira' no podían escaparse. Los reportajes de investigación no faltan en las parrillas de los canales de televisión actuales. En Cuatro, este formato arrancó en julio de 2016 y aún continúa desmontando mitos a través de la investigación. Gracias a sus cámaras 360 y a sistemas ocultos de grabación, hemos sido testigos de asuntos delicados como la caza, los okupas, las casas ilegales, las catástrofes naturales o los techos abusivos. Y el programa ya va por la séptima temporada y con proyección de seguir creciendo.

Bonus track

Una reportera de Telecinco en las jornadas de protesta en Cataluña

Este 2019 será recordado como una de las fechas más convulsas para la cuestión catalana. De hecho, ha sido el año en el que se ha celebrado uno de los juicios calificados como "históricos" para los anales de España, como el conocido popularmente como el juicio al procés. Desde ese martes 12 de febrero hasta ahora, han sido decenas de acontecimientos los que se han desarrollado en la comunidad, como las violentas jornadas de protestas. Todo ello ha requerido un gran despliegue mediático que ha sido solventado con soltura por los medios de comunicación de nuestro país. A ellos va dedicado este apartado especial, a todos y cada uno de los profesionales que se han implicado para hacer llegar la información más veraz posible sobre lo que estaba sucediendo a todas las partes de España; en especial a aquellos que han sufrido agresiones por el mero hecho de intentar hacer su trabajo.