Paula Sainz-Pardo ('La 2 Noticias') recuerda su pasado trabajando en el gabinete de prensa de Ciudadanos

Que todos tenemos un pasado es una obviedad y aquel que no lo tenga que tire la primera piedra. Precisamente de pasados es de lo que hablaron en 'La resistencia', concretamente del de Paula Sainz-Pardo, la presentadora de 'La 2 Noticias', que acudía este jueves al famoso programa conducido por Broncano para charlar un poco sobre su etapa en el informativo de la pública.

Paula Sainz-Pardo, en 'La resistencia'

El presentador fue repasando uno a uno los trabajos de la joven hasta que se detuvo en uno, el cual le produjo, literalmente, un ataque de risa. "¡Ostias! Esto no lo tenías que haber puesto", advertía el presentador, creando así una gran expectación en el espectador. ¿De qué se trataba? Paula Sainz-Pardo trabajó en el gabinete de prensa de Ciudadanos.

Después de la bromita pertinente de "huele a leche" por parte de Broncano, la presentadora explicó que, efectivamente, se dedicaba a hacer trabajo de producción y agenda para el partido, por ejemplo, gestionando las distintas entrevistas en televisión de Albert Rivera. Sin meterse en ideologías ni temas políticos, la periodista confesó que le da un poco de pena la situación actual de la formación, pero por los que fueran sus compañeros en el equipo de prensa. "Es gente muy buena", expresó.

Broncano hizo alguna que otra bromita con las campañas de publicidad de los naranjas y quiso saber si alguna había salido del equipo de la presentadora. Fue entonces cuando Sainz-Pardo puntualizó que esas ideas "salen del equipo de mensaje" y que la labor de prensa es completamente distinta.

Más trabajos de Paula Sainz-Pardo

La periodista lleva un año al frente de 'La 2 Noticias', pero no es su primer trabajo en la pública, ya que también fue presentadora de 'La noche en 24 horas'. No obstante, con Broncano repasó algunos de sus trabajos no televisivos, como el citado de Ciudadanos o su trabajo juvenil de monitora de ocio y tiempo libre. Además, Sainz-Pardo tiene siete años de estudios en el Conservatorio en la especialidad de violín.