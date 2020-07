RTVE suspende 'La 2 Noticias' hasta 2021 por "razones sanitarias"

El pasado 16 de marzo, recién decretado el Estado de alarma a causa de la crisis del coronavirus, RTVE decidió suspender la emisión de 'La 2 Noticias' para integrar a su plantilla en el grueso de la redacción del 'Telediario' de La 1 y el Canal 24H. Fue el 12 de marzo cuando se emitió por última vez. Ahora, la Corporación ha comunicado que el informativo diario de La 2 no volverá a la parrilla hasta el año 2021 en "coherencia" con el plan de prevención y desescalada, según informan fuentes del ente a Europa Press.

Paula Sainz-Pardo, presentadora de 'La 2 Noticias'

Según fuentes de la dirección de RTVE, el motivo de la suspensión del informativo es "preventiva" y debido a "razones sanitarias". Aclaran que reanudar un informativo diario supone una movilización de una redacción y personal técnico que "implica asumir un riesgo que no es coherente" con el propio plan de desescalada marcado por la empresa, cuyo principal objetivo es "proteger y garantizar la salud de las personas" mediante el establecimiento de tres fases distintas.

Con todo, la Corporación descarta convertir el espacio presentado por Paula Sainz-Pardo en un informativo semanal. "No queremos hacer experimentos con la marca. Se tiene que mantener intacta, pero garantizando las salud de las personas", han subrayado. "El equipo está y ha estado informado en todo momento" de esta decisión, y han añadido que tienen constancia de que en la RAI está habiendo rebrotes, por lo que su "obligación" es seguir manteniendo las medidas preventivas y sanitarias de un plan de desescalada implica a todas las áreas de la casa.

Quejas de trabajadores

La noticia no ha sentado a parte de los trabajadores del ente público. La plataforma RTVE Sin Personal lamenta que con se interrumpa en casi un año la emisión de "un formato único en RTVE, referente de información alternativa e independiente". Por eso, explican, no encuentran "razones de peso que justifiquen una interrupción tan prolongada. La falta de personal que se esgrimió el verano pasado no se da en este caso. En estos momentos disponemos de medios técnicos y de producción para retomar las emisiones", esgrimen.