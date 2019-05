Najwa Nimri describe a su personaje en 'La Casa de Papel': Alicia Sierra, una implacable policía embarazada

Tras batir todos los récords y haber logrado el éxito internacional gracias a la exposición brindada por Netflix, la tercera temporada de 'La Casa de Papel' tiene el reto de mantenerse teniendo en cuenta las expectativas creadas en torno a ella. Para ello, cuenta con las principales señas de identidad que ya la hicieron popular, incluyendo a la gran mayoría de los personajes, pero también con otros nuevos, como el de Alicia Sierra, de la que su intérprete, Najwa Nimri, ha dado más detalles en una entrevista a El Mundo.

Najwa Nimri como Alicia Sierra en la tercera temporada de 'La Casa de Papel'

Igual que la inspectora Raquel Murillo, a la que interpreta Itziar Ituño, fue la primera piedra en el zapato del grupo de atracadores de El Profesor, en esta tercera parte de la serie Alicia Sierra es la encargada de darles caza por parte de las fuerzas policiales. Sin embargo, en esta ocasión se trata de un obstáculo más difícil de aplacar, ya que la agresividad y dedicación de esta nueva inspectora resultan ser mucho mayores. No en vano, la actriz describe a su personaje como una mezcla "entre Terminator y Colombo".

Aunque está teñida de pelirroja, llena de pecas y con un ojo incapacitado, la característica física que más puede resaltar de este personaje es que está embarazada de ocho meses. Una condición que no merma su capacidad como policía ni su determinación. Es más, tal y como explica la propia Nimri, lo aumentan: "No es un niño deseado. No presta atención al embarazo y lo que le hace perseguir a El profesor con tanto ahínco es no cobrar consciencia de su situación".

Feminismo mediante el mal

Así pues, este personaje promete subvertir el habitual rol reservado a las madres como cuidadoras cariñosas y llenas de ternura. "Si eres mujer, a partir de los 40 es en los papeles de mala donde encuentras las grandes joyas como actriz", revela la nueva incorporación al casting de la serie de Netflix. Y es que, según explica, el machismo presente en la ficción se combate mejor desde las villanas: "Es muy complicado que te hagan un papel con una moralidad aceptable y socialmente equilibrado sin que te pongan a fregar platos o a cuidar niños".

En definitiva, pese a ser una agente de la ley, la inspectora Sierra no es precisamente un ejemplo a seguir en cuanto moralidad. "Alicia juega con las herramientas que el sistema le proporciona, pero no cree en el sistema", afirma Najwa Nimri sobre este personaje que define como una persona "de moral dudosa a ojos de los demás". Al fin y al cabo, es una premisa que tiene mucho que ver con la serie, como ella misma reconoce: "En 'La Casa de Papel' los buenos son los atracadores y los malos son la policía, y yo soy de la policía".

Navegando la nueva corriente

La actriz se incorpora a esta serie tan seguida después de vivir otro fuerte fenómeno fan tras haber interpretado a Zulema en 'Vis a vis'. "Se está viviendo en España una cosa de principio de industria real", afirmaba, valorando los aspectos positivos del nuevo mercado de ficción en expansión: "Antes no se tenía tan en cuenta a los creativos y ahora la gente se pelea por las ideas". Sin embargo, también guarda cierta precaución y advierte que la mayor producción no debe significar una relajación: "En breve vamos a estar saturados de contenido. La calidad se va a imponer o la gente va a dejar de vernos".